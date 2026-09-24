Milano Moda Haftası’nda şiirsel veda: Diesel 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu
Glenn Martens, Diesel’deki kreatif direktörlük yolculuğunu nefes kesen bir koleksiyonla noktalandırdı. Milano Moda Haftası kapsamındaki veda şovunda Martens; markanın ham denim genetiğini romantizm, renk ve kontrolsüz bir sanatsal enerjiyle harmanlayarak hafızalardan silinmeyecek bir "Son Gece"ye imza attı.
Milano Moda Haftası, moda tarihinin en duygusal ve bir o kadar da yıkıcı veda gösterilerinden birine tanıklık etti. Göreve geldiği günden bu yana İtalyan sokak giyim ve denim devi Diesel’i küresel podyumların en iddialı oyuncularından biri haline getiren Glenn Martens, markadaki son koleksiyonu olan 2027 İlkbahar/Yaz defilesiyle izleyicilerine veda etti.
Glenn Martens, Diesel’in köklü denim mirasını hiçbir zaman sıradan bir kumaş olarak görmedi. Son koleksiyonunda da markanın endüstriyel ve sert kimliğini; beklenmedik renk paletleri, akışkan siluetler ve romantik bir dokunuşla yeniden karıştırdı.
Dokusal Dönüşüm: Ağır yıpratılmış denimler, lazer kesim detaylar ve transparan tüllerle katmanlandı. Sert sokak modası, adeta yüksek terzilik (Haute Couture) estetiğiyle buluştu.
Kontrolsüz Renk Paleti: Diesel’in klasik endüstriyel tonlarına ek olarak; parlak neonlar, pas rengi dokular, romantik lila ve yanık turuncu tonları podyumda kontrollü bir kaos yarattı.
Akışkan ve Asimetrik Siluetler: Formu bozulmuş ceketler, dökümlü elbiseler ve devasa boyutlu denim parçalar; beden sınırlarını zorlayan deneysel kesimlerle sunuldu.
Bir Devrin Sonu: Glenn Martens Döneminin Mirası
Glenn Martens’in Diesel serüveni, sokak giyiminde sürdürülebilirlik, devasa podyum enstalasyonları ve sınır tanımayan pazarlama stratejileriyle hatırlandı. Belgeli bir denim devrimine imza atan tasarımcı, son defilesinde de konfor alanına çekilmek yerine risk almayı seçti.
Defile finalinde podyuma çıkan ve uzun süre ayakta alkışlanan Martens, Diesel’e veda ederken arkasında yalnızca popüler bir marka değil; genç, asi ve sanatsal bir vizyon bıraktı. 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, hem markanın sadık takipçileri hem de moda eleştirmenleri tarafından Glenn Martens’in Diesel'deki "başyapıtı" olarak nitelendirildi.