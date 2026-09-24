Milano Moda Haftası’nda şiirsel veda: Diesel 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu

Bir Devrin Sonu: Glenn Martens Döneminin Mirası

Glenn Martens’in Diesel serüveni, sokak giyiminde sürdürülebilirlik, devasa podyum enstalasyonları ve sınır tanımayan pazarlama stratejileriyle hatırlandı. Belgeli bir denim devrimine imza atan tasarımcı, son defilesinde de konfor alanına çekilmek yerine risk almayı seçti.

Defile finalinde podyuma çıkan ve uzun süre ayakta alkışlanan Martens, Diesel’e veda ederken arkasında yalnızca popüler bir marka değil; genç, asi ve sanatsal bir vizyon bıraktı. 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, hem markanın sadık takipçileri hem de moda eleştirmenleri tarafından Glenn Martens’in Diesel'deki "başyapıtı" olarak nitelendirildi.