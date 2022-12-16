Pantone 2023 rengi: Viva Magenta

Moda ve güzellik dünyasında bu yıl sıkça göreceğimiz bir renk daha belli oldu! Pantone Yılın Rengi olarak Viva Magenta rengini seçti. Peki bu yıl bu rengi nasıl göreceğiz?

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Viva Magenta rengi daha çok kırmızının daha soğuk bir tonu gibi. Aslında biraz Valentino pembesi ile Valentino kırmızının karışımı gibi... Pantone ayrıca 2023’ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi. Bu yıl bu rengi hem podyumlarda hem de ünlülerin makyaj seçimlerinde oldukça sık göreceğiz gibi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman tarafından açıklandığı gibi, renk özellikle güçlü ve parlak olan en değerli ve en eski doğal boyalardan biri olan kokineal kırmızısından esinlenmiştir ve doğanın gücüyle ayrılmaz bir bağı temsil eder.

Bu renk, arzularımızı ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak güce sahiptir, bu yüzden bu rengi şimdiden gardırobunuzda yer edinmesini sağlayabilirsiniz.