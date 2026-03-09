Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste 2026-2027 Sonbahar Kış defilesi yapıldı

Defilenin ön sırasında Türkiye'yi temsil eden isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Özellikle Boran Kuzum, riskli ve modern tercihiyle global moda basınının da ilgisini çekti.

Derin yakalı bir gömlek, üzerine giydiği oversize uzun palto ve altına tercih ettiği kısa şort ile alışılmışın dışında bir silüet sergiledi.

Kombinini büyük bir tote çanta ile tamamlayan Kuzum, sportif Lacoste stilini yüksek moda çizgileriyle birleştirdi.