Paris Moda Haftası kapsamında Lacoste 2026-2027 Sonbahar Kış defilesi yapıldı
Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesi, Roland-Garros'un simgesel Philippe-Chatrier kortunda gerçekleşti. Defile, hem koleksiyonun tenis mirasından ilham alan "The Locker Room" konseptiyle hem de ön sırada ağırladığı yıldızlarla büyük ses getirdi. Defilenin en çok konuşulan ismi şüphesiz Boran Kuzum oldu.
Paris Moda Haftası, tenisin ve modanın ikonik mekanı Roland-Garros Stadyumu’nda gerçekleşen büyüleyici bir Lacoste defilesine ev sahipliği yaptı. Kreatif direktör Pelagia Kolotouros, bu sezon ilhamını markanın kurucusu René Lacoste’un 1923 yılındaki tarihi ve yağmurlu bir zaferinden alarak "su geçirmezlik" ve "teknik şıklığı" podyuma taşıdı.
Koleksiyonun ana hikayesi, René Lacoste’un 1923’te sağanak yağmur altında İspanyol rakibi Manuel de Gomar’ı yendiği o efsanevi Davis Cup maçına dayanıyor.
O gün seyircilerin sığındığı şemsiyeler, giydikleri trençkotlar ve kauçuk çizmeler, 2026-27 kış koleksiyonunun teknik kumaşlarına ve dış giyim odaklı yapısına ilham verdi.
Kolotouros, atletik mirası teknik kumaş geliştirmeleriyle birleştirerek, hem sahadaki performansı hem de o günün puslu atmosferini yansıtan parçalar sundu.
Defilenin ön sırasında Türkiye'yi temsil eden isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Özellikle Boran Kuzum, riskli ve modern tercihiyle global moda basınının da ilgisini çekti.
Derin yakalı bir gömlek, üzerine giydiği oversize uzun palto ve altına tercih ettiği kısa şort ile alışılmışın dışında bir silüet sergiledi.
Kombinini büyük bir tote çanta ile tamamlayan Kuzum, sportif Lacoste stilini yüksek moda çizgileriyle birleştirdi.
Zarif tarzıyla Özge Gürel ve moda dünyasının yakından takip ettiği isimler Cansu Akın ile Duygu Özaslan da markanın yeni sezon tasarımlarıyla defiledeki yerlerini aldılar.