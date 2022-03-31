Queen Victoria's Vintage, vintage aksesuar meraklılarıyla buluşuyor

“Seçimlerimiz kim olduğumuzun ve hayatta nerede durduğumuzun göstergesidir.” felsefesinden yola çıkan Zeynep Şişmanoğlu, Londra merkezli kurduğu Queen Victoria's Vintage markasını, vintage aksesuar meraklılarına sunuyor.

Zeynep Şişmanoğlu bir stil yaratma yolunun kişinin karakterini yansıtmasından geçtiğine inanıyor. Queen Victoria’s markası da, geçmişin zarif işçiliğini taşırken zamansız tasarımlar ile tarzınızı kişiselleştirme imkânı sunması amacıyla tasarlanıyor.

Queen Victoria’s marka ve koleksiyon yaratıcısı Zeynep Şişmanoğlu, QVS Vintage fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlatıyor: "Kendimi bildim bileli antika ve vintage objeler, yıllara meydan okuyan güzellikleri ve taşıdıkları hikayelerle beni kendine çekmiştir. Bu dünyanın mistik havasını her zaman büyüleyici bulmuşumdur. Dokunduğu yaşamları hayal etmeye çalıştığım eşyalarla dolu, heyecanlı bir oyun oynar gibi gezdiğim antikacılar, ikinci el pazarları, flea marketler tüm seyahatlerimde mutlaka ziyaret ettiğim mekanlar olmuştur."

Vintage aksesuar koleksiyoneri Şişmanoğlu şu sözlerle devam etti: "Queen Victoria's, QVS- Londra menşeili markam da bu otantik, vintage mücevherlere ilgim ve orjinal tasarım aksesuar arayışımdan ortaya çıktı. Koleksiyonumdaki her bir parça özenle seçilirken yeni sahibiyle paylaşacağı hikayesiyle, bir anıyla birlikte gelir. Benim en değer verdiğim heyecan duyduğum nokta ise seçilen QVS parçasının sahibinin stil ve karakterini yansıtması. Vintage mücevher taşımak sonuçta kişiyi ayrıştıran, özel hissettiren çok kişisel bir seçimdir. QVS zerafet, bireysellik, kişilik ve gelenekleri de beraberinde getiren bir miras anlayışını temsil ediyor ve zamanın ötesinde bir tasarım ve el emeğini hissettiren özenli bir işçilik sunuyor. Daha önce farklı sahipleri olan mücevherler sunarak, gezegenimize zarar vermeyen sürdürülebilir moda anlayışını da desteklemiş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum.”

Vogue İtalya tarafından “Most Exquisite Vintage Fair” olarak nitelendirilen, Londra’da Mart ayında düzenlenen, Clerkenwell Vintage Fashion Fair’de yer aldıktan sonra, İstanbul’da da aksesuar meraklılarıyla buluşuyor.