Şık tasarımlarla ilk buluşma!

Elele Dergisi ev sahipliğinde Cipela Mansion’ın birbirinden renkli ilkbahar/yaz koleksiyonu oyuncu, influencer, moda ve cemiyet hayatından özel isimlerle brunch daveti eşliğinde keşfedildi.

Keyifli davete İpek Filiz Yazıcı, Özge Ulusoy, Hazal Subaşı, Gizem Karaca, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Zeynep Tuğçe Bayat, Gülsim Ali, Bilge Öztürk, Esin Övet, Alara Mildon, Aysun Kaba, Aşkın Dilürü, Duygu Demir, Dilhan Aras, Pelin Baykal Akgün, Sema Öztürk, Yasemin Nuriler, İlayda Oymak ve Güneş Ekin Sarıtaş gibi pek çok sevilen isim katıldı.

Redzuan Abd Aziz, Mustafa Aydemir, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve eşi Inan, Hidayah Hassan, Haslinda Hussein, Bibi Rafidah M. Amin, Izyani Mastura

BAHARIN TÜM RENKLERİ BİR ARADA

İstanbul’un eşsiz manzaralarından birine tanıklık eden Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen davet, Elele Dergisi yayın yönetmeni Ceyda Günsür’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından Cipela Mansion’ın kurucusu ve tasarımcısı Hidayah Hassan, konukları karşıladı ve markanın yeni koleksiyonuna dair bilgiler verdi. Etkinlik Ceyda Günsür ve Hidayah Hassan’ın söyleşi havasındaki sohbetiyle; koleksiyonda yer alan tasarımların hikayesine, yaratım sürecine ve markanın dünyasının konuşulduğu keyifli dakikalarla devam etti.

Baharın tüm renklerini barındıran keyifli brunch davetinde konuklar, Cipela Mansion’un ilkbahar/yaz koleksiyonunda yer alan tasarımları yakından inceleme fırsatı buldu.

Davet boyunca incelenen koleksiyon hakkında Hidayah Hassan, konukların tüm sorularını yanıtladı.

Markanın kurucusu ve tasarımcısı Hidayah Hassan, ilkbahar/yaz koleksiyonunu inceleyen davetlilerin tüm sorularını yanıtladı



Elele Dergisi yayın yönetmeni Ceyda Günsür’ün açılış konuşmasıyla başlayan davet, Cipela Mansion’ın kurucusu ve tasarımcısı Hidayah Hassan ile markanın yeni koleksiyonuna, tasarımların hikayesine ve markanın dünyasına dair bir söyleşiyle devam etti.

Etkinlik boyunca davetliler tarafından incelenen koleksiyon hakkında markanın kurucusu ve tasarımcısı Hidayah Hassan, konukların tüm sorularını yanıtladı.

Davete oyuncu, influencer, moda ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.