Şimdiye kadarki en şık dinlenmeniz olacak: Lüks bir gece uykusu için en iyi pijamalar
Rahat ve dinlendirici bir gece uykusu söz konusu olduğunda, en iyi pijamalar; destekleyici bir yastık, yumuşak nevresimler ve hatta bir beyaz gürültü makinesi kadar önemlidir. Üzerinize konforlu bir uyku giysisi geçirmek, vücudunuza gevşeme ve dinlenme zamanının geldiğini hatırlatır. Lüks bir gece uykusu için en iyi pijamaları sizler için derledik. Şimdiye kadarki en şık dinlenmeniz olacak!
Eskiden kadınlar için en iyi pijamalar sınırlı sayıda markadan çıkarken, son yıllarda pazar büyük ölçüde genişledi.
Bugün şık bir pijama takımı bulmak artık oldukça kolay. Yıkanabilir ipek pijamalarıyla viral hâle gelen Lunya’ya ya da bulut kadar yumuşak jarse kumaşlarıyla sevilen Eberjey’e göz atmak yeterli. Bunun yanında Reformation, Dôen ve Sea gibi moda markaları da nakışlar ve özel desenler gibi detayları öne çıkararak pijamaya modaya uygun bir yorum katıyor.
Şimdi, şimdiye kadarki en iyi uykunu yaşaman için kadınlara yönelik en iyi 11 pijamayı keşfetmeye davet ediyoruz.
J.Crew - Çıkarılabilir tüylü pijama takımı
OLIVIA VON HALLE- Lila Chanson Yeşil Leopar Desenli Pijama