Şimdiye kadarki en şık dinlenmeniz olacak: Lüks bir gece uykusu için en iyi pijamalar

Bugün şık bir pijama takımı bulmak artık oldukça kolay. Yıkanabilir ipek pijamalarıyla viral hâle gelen Lunya’ya ya da bulut kadar yumuşak jarse kumaşlarıyla sevilen Eberjey’e göz atmak yeterli. Bunun yanında Reformation, Dôen ve Sea gibi moda markaları da nakışlar ve özel desenler gibi detayları öne çıkararak pijamaya modaya uygun bir yorum katıyor.

Şimdi, şimdiye kadarki en iyi uykunu yaşaman için kadınlara yönelik en iyi 11 pijamayı keşfetmeye davet ediyoruz.