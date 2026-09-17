Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler
Sonbahar rüzgârları kendini hissettirmeye başladığında, mevsim geçişlerinin hem en şık hem de en işlevsel parçası yine podyumlardan sokak stiline transfer oluyor. Dokusuyla dokunduğu her kombine anında zahmetsiz bir lüks ve sıcaklık katan süet ceketler, bu sezon da gardıropların başrolüne yerleşiyor...
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70’lerin özgür ruhlu bohem estetiğini modern terzilik anlayışıyla harmanlayan süet dış giyim parçaları, bu sonbaharda klasik kahve tonlarının ötesine geçerek ezber bozuyor. İşte markalardan sonbaharın trend süet ceket modelleri...
Derimod
Cassandra Kadın Bordo Slim-Fit Süet Deri Ceket
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M&S
Süet Görünümlü Kısa Ceket
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Zara
Kemerli Suni Süet Ceket
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Stradivarius
Suni Süet Ceket