Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler

Sonbahar rüzgârları kendini hissettirmeye başladığında, mevsim geçişlerinin hem en şık hem de en işlevsel parçası yine podyumlardan sokak stiline transfer oluyor. Dokusuyla dokunduğu her kombine anında zahmetsiz bir lüks ve sıcaklık katan süet ceketler, bu sezon da gardıropların başrolüne yerleşiyor...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler - Resim : 1

70’lerin özgür ruhlu bohem estetiğini modern terzilik anlayışıyla harmanlayan süet dış giyim parçaları, bu sonbaharda klasik kahve tonlarının ötesine geçerek ezber bozuyor. İşte markalardan sonbaharın trend süet ceket modelleri...

Derimod

Cassandra Kadın Bordo Slim-Fit Süet Deri Ceket

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Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler - Resim : 2

M&S

Süet Görünümlü Kısa Ceket

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Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler - Resim : 3

Zara

Kemerli Suni Süet Ceket

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Sonbahar gardırobunun zamansız yıldızı: Süet ceketler - Resim : 4

Stradivarius 

Suni Süet Ceket