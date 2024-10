Stilistlere göre bu sezon her yerde bulunan 7 sonbahar bot trendi

2. Leopar Desenli Botlar

Hayvan desenleri sonbaharın olmazsa olmazı, ancak özellikle leopar bu sezon spot ışıklarının altında bir an yaşıyor. Moda uzmanı ve True Fashionistas'ın sahibi Jennifer Johnson , "Botların kısa, uzun, topuklu veya düz olması önemli değil; leopar desenli her şey o anın rengi ve botu," diyor. "Siyah veya kot gibi her zamanki renklerle giyebilirsiniz ancak yaratıcı olun ve pembe veya mavi ile giyin." Brandt, onu kot midi etek veya elbiseyle veya belki de cesur bir yırtmacı olan siyah maksi elbiseyle görmeyi sevdiğini söyleyerek katılıyor.