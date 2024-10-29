Stilistlere göre bu sezon her yerde bulunan 7 sonbahar bot trendi
Mevsim sıcak havadan hızla soğuk havalara dönerken, o parmak arası terlikleri ve sandaletleri saklamanın ve biraz sonbahar ayakkabısı çıkarmanın zamanı geldi. Listenin başında, sayısız çeşidi bulunan sonbaharın vazgeçilmezi botlar var. Sonbaharın en şık ayakkabılarına göz atmak için okumaya dedin..
1. Dizaltı Botları
Bu sezon bilek botlarını gölgede bırakan, biraz daha yüksekte duran ama çok fazla hissettirmeyen diz altı botları. Shop the City'de kişisel stilist olan Sahra Brandt , "Bunlar ferah hissettiriyor ve gerçekten hoş durabiliyor. Ayrıca, özellikle kırpılmış geniş paça pantolon trendiyle çok iyi gitmesini seviyorum," diyor. "Tam altına giriyor ve bilekleriniz üşümüyor."
2. Leopar Desenli Botlar
Hayvan desenleri sonbaharın olmazsa olmazı, ancak özellikle leopar bu sezon spot ışıklarının altında bir an yaşıyor. Moda uzmanı ve True Fashionistas'ın sahibi Jennifer Johnson , "Botların kısa, uzun, topuklu veya düz olması önemli değil; leopar desenli her şey o anın rengi ve botu," diyor. "Siyah veya kot gibi her zamanki renklerle giyebilirsiniz ancak yaratıcı olun ve pembe veya mavi ile giyin." Brandt, onu kot midi etek veya elbiseyle veya belki de cesur bir yırtmacı olan siyah maksi elbiseyle görmeyi sevdiğini söyleyerek katılıyor.
3. Motosiklet Botları
Bu sezon daha cesur bir görünüm arayan herkesi motosiklet botlarına çağırıyoruz! Kişisel stilist Tami Harrigan, "Bence bu trendi besleyen şey, kıyafetinize görünümünüzü değiştirecek asi unsurlar ekleyebilmeniz. Dar bir elbise veya uçuşan bir etekle motosiklet botları giymek, öne çıkmak istediğiniz asi görünümü elde etmenizi sağlayacaktır" diyor . Alternatif olarak, deri ile eşleştirebilirsiniz.
4. Süet Botlar
Yumuşak ve çeşitli nötr tonlarda mevcut olan süet botlar, herkesin katılabileceği bir 2024 sonbahar bot trendi ve her zaman favori olan bir model. Johnson, "Bu trendi seviyorum çünkü süet her şeyle uyumlu ve çizilmiyor," diyor. "Biraz yıprandığında, tek yapmanız gereken üzerine bir fırça sürmek ve yeni gibi görünmesi için geri dönmek."