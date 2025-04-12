Swarovski x Ariana Grande iş birliği: 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonu renkli, kelebekli, çiçekli

Giovanna Engelbert, kampanya ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Mücevherler sadece görünüşünüzü değil, nasıl hissettiğinizi de değiştirme gücüne sahiptir. Amacım, yüksek etkiye sahip, yenilikçi ve çarpıcı bir mücevher kültürü yaratmak. Ariana ise güzelliği ve cesaretiyle bu vizyonu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Her parçayı ışıltının, hareketin ve neşenin bir sembolüne dönüştürüyor."