Swarovski x Ariana Grande iş birliği: 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonu renkli, kelebekli, çiçekli
Swarovski, 2025 İlkbahar-Yaz sezonunda, Akademi Ödülü adayı, global pop ikonu ve Marka Elçisi Ariana Grande ile Mathemagical dünyasını hayata geçiriyor. Bu kampanya, Swarovski’nin stil evrimini gözler önüne sererken, markanın ikonik konumunu daha da güçlendiriyor.
130. yılını kutlayan Swarovski, Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert’in vizyonuyla Metamorfoz kavramını yeniden yorumluyor.
Ariana Grande, Üçüncü kez Swarovski kampanyasında yer alıyor. Bu kampanya, Holiday 2024’ün "Rüyaların Partisi" konsepti ve Ariana Grande x Swarovski Kapsül Koleksiyonu’nun Eski Hollywood ihtişamından farklılaşarak yeni bir yaratıcı vizyon sunuyor. Mert & Marcus tarafından çekilen kampanya, 1960’ların ikonik pop stilinden ilham alarak stil ve kendini ifade etme arasındaki ilişkiyi keşfediyor.
Giovanna Engelbert, kampanya ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Mücevherler sadece görünüşünüzü değil, nasıl hissettiğinizi de değiştirme gücüne sahiptir. Amacım, yüksek etkiye sahip, yenilikçi ve çarpıcı bir mücevher kültürü yaratmak. Ariana ise güzelliği ve cesaretiyle bu vizyonu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Her parçayı ışıltının, hareketin ve neşenin bir sembolüne dönüştürüyor."
Swarovski ile yaratıcı yolculuğuma devam etmekten heyecan duyduğunu belirten Ariana Grande ise kampanyaya dair şu yorumda bulunuyor: "Yeni 2025 İlkbahar-Yaz kampanyasının metamorfoz hikayesini çok sevdim. Canlı renklerden ve ışıltılı kristal mücevherlerden oluşan bu kampanya, gerçekten ilham verici ve neşeli bir his veriyor."