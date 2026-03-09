'Taşacak Bu Deniz' dizisi son bölüm kombinleri mercek altında

Ekranların sevilen yapımı 'Taşacak Bu Deniz', sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, karakterlerin stiliyle de moda dünyasında dikkat çekiyor. Dizinin 20. bölüm kombinlerini yakından inceledik...

Elele Online

Elele Online
1 / 6
'Taşacak Bu Deniz' dizisi son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 1

 Taşacak Bu Deniz, sadece hikayesiyle değil, karakterlerinin tarzıyla da fırtına gibi esiyor. Gelin son bölüm kombinlerine yakından bakalım...

2 / 6
'Taşacak Bu Deniz' dizisi son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 2

Gri hırka: Mango

Bej hırka: Cossteres

3 / 6
'Taşacak Bu Deniz' dizisi son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 3

Gömlek: Levi's

Yelek: Manifattura Ceccarelli

4 / 6
'Taşacak Bu Deniz' dizisi son bölüm kombinleri mercek altında - Resim : 4

Hırka: LCW