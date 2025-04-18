Taze bir bahar manikürü: 10 nane yeşili tırnak tasarımı

Genel olarak yeşil tırnaklar geçen yıl boyunca kendilerini kanıtladılar. Geçtiğimiz sonbaharda zeytin rengi manikürlerin hakim olduğunu hepimiz gördük. Zahmetsizce havalı, ancak sade ve cana yakın olan bu tırnak trendi canlandırıcı ve bahar için mükemmel.

Ek bir bonus olarak? "Yeşil tırnak teorisine" göre, bu kategoriye giren tüm tonlar, rengin özgüveninizi ve sakinliğinizi artırdığı ve it girl enerjinize yaslanmanıza yardımcı olduğu için bolluğa ulaşmanıza yardımcı olabilir.