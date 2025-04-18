Taze bir bahar manikürü: 10 nane yeşili tırnak tasarımı
Bahar denilince ilk akla gelen renklerden biri şüphesiz yeşildir. Yeşilin verdiği canlılık ve huzur bambaşkadır. O halde bu modası asla geçmeyen rengi tırnaklarınızda denemeye ne dersiniz? İşte bu baharın popüler rengi nane yeşili 10 tırnak tasarımı...
Son zamanarın en popüler rengi tereyağ sarısı işte şimdi kenara çekilebilirsin... En yeni pastel tırnak trendi olarak nane yeşili yeniden karşımıza çıkıyor. Nane yeşili tırnaklar baharda karşımıza çıkarak bu sezon ağırbaşlı renklerin hiçbir yere gitmediğini kanıtlıyor.
Genel olarak yeşil tırnaklar geçen yıl boyunca kendilerini kanıtladılar. Geçtiğimiz sonbaharda zeytin rengi manikürlerin hakim olduğunu hepimiz gördük. Zahmetsizce havalı, ancak sade ve cana yakın olan bu tırnak trendi canlandırıcı ve bahar için mükemmel.
Ek bir bonus olarak? "Yeşil tırnak teorisine" göre, bu kategoriye giren tüm tonlar, rengin özgüveninizi ve sakinliğinizi artırdığı ve it girl enerjinize yaslanmanıza yardımcı olduğu için bolluğa ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Instagram/@heluviee
10 NANE YEŞİLİ TIRNAK TASARIMI
1- Jöle Nane Yeşili Tırnaklar
Instagram/@ellielouisenails
2- Nane Yeşili Frençler