Tırnak ve el yapısına göre doğru manikür nasıl yapılır

Bakımlı ve güzel görünen eller için tırnak bakımı büyük önem taşıyor. Tırnak etlerinin yapısına bağlı olarak doğru törpü şekli tercih edilmesi dikkat edilmesi gereken önceliklerden. Öncelikle toplamda yedi adet törpü şekli bulunmaktadır. Bu törpü çeşitlerinin müşteri isteğine bağlı olarak protez tırnak işlemiyle her şekilde yapılmasının mümkün olduğunu belirten Atiye Çolaklı ‘Törpü şekli kişinin kendi tırnak boyutuna bağlı olarak değişebilmektedir. Bunun beraberinde kişinin tırnak yatağı ile bağlantılı tırnağın, daha uzun geniş ya da zarif görünmesini törpü çeşidi ile sağlanabilir’ diye konuştu.

Stiletto, balerin ve badem Manikür

Tırnak bakımında kişinin isteğine bağlı olarak ıslak manikür, yani yıllardır alışık olduğumuz sulu klasik manikür ve Rus manikürü dediğimiz cihaz ile yapılan manikür çeşidi bulunmaktadır. Tırnak etinin yapısı ile ilgili olarak doğru olan sistemi tercih eden müşterinin isteğine göre tırnak şekillendirilir. Tırnak sanatçısı ve protez tırnak eğitmeni Atiye Çolaklı, ‘Tırnak yatağı kısa ise daha ince ve zarif tırnaklar için tercih edilebilecek model tarzı stiletto, balerin ve badem şeklidir. Yani geniş ve kısa tırnaklar da bu söylediğimiz törpü şekilleri daha uygun olacaktır. Bunun dışında tırnak yatağı geniş olan tırnak çeşitlerinde kare, oval, yuvarlak çeşitler daha uygun. Bu noktada kesinlikle müşteri isteği önemli olup protez tırnak işlemiyle bunu yapmak mümkündür’ dedi.

Protez tırnak ile konfor ve bakım bir arada

Tırnak bakımında bu noktada protez tırnak işlemi ile istenilen, hayal edilen tırnak şekli ve modeline sahip olmanın mümkün olduğunu belirten Atiye Çolaklı, ‘Konforlu bir şekilde daima bakımlı el ve tırnaklar için protez tırnakları tercih edebilirsiniz. Böylece uzun süreli hem şık hem de zarif bir görünüm elde edilebilir, istediğiniz tırnaklara kavuşabilirsiniz’ dedi.