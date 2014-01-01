2014-2015 Sonbahar-Kış gelinlik modelleri

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Paris Moda Haftası Gelinlik Modelleri İle Beyaza Büründü

Paris Moda Haftası’nda 2014-2015 Sonbahar-Kış gelinlik modelleri görücüye çıktı.

Paris Moda Haftası tüm hızıyla sürerken, 2014-2015 Sonbahar-Kış gelinlik modelleri de defilelerdeki yerini aldı. Özellikle abiye modelleri ile efsaneleşmiş modacılar nefes kesen

koleksiyonlarının yanı sıra gelinlik modelleri ile de podyumlarda boy gösterdiler. Elie Saab, Zuhair Murad, Azzaro, Armani, Frank Sorbier, Oscar Carvallo, Chanel ve Ralf &

Russo gibi dev isimler defilelerinde, hem abiye modelleri hem de gelinlik modelleri birbiri ardına eleştirmenlerin beğenisine sundu.



2014-2015 Sonbahar-Kış gelinlik modellerine özellikle uçuk çizgiler ışık tutuyor. Bu sıradışı tasarımlar, hem klasik çizgileri ve daha sade bir görünümü tercih edenlere hem de daha fütüristik bir düğün planlayanlar için birbirinden farklı alternatifler sunuyorlar. Paris Moda Haftası etkinlikleri arasında gelinlik ve abiye defileleri uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.