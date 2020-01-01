2021 trendlerine şöyle bir bakalım; puffer montlar, bej
renkler ve triko elbiseler herkesin gardırobunda hakimiyet kurmaya başladı
bile. Gardırobunuzun modayla değişen bir vitrindense harikalar bahçesine
dönüşmesi için kendi zevklerinize göre bir stil belirlerken, arka planda kalan
daha zamansız trendleri de görmelisiniz. Tabii yenilikler fikir almadan kendi
klasiğinizi yaratamayacağınızı unutmayın!
1.
Balıkçı sandaletleri
Fotoğraf: brittanybathgate
Her ne kadar erkekler için yıllardır özellikle yaz sıcağında
en iyi alternatif olsa da balıkçı sandaletleri kadınların radarına da giriyor.
Feminen ve maskülen parçalarla şık bir denge yaratmaya çalışırsanız, gelecek
yaz için hazırlıklara bu sandaletlerle başlayabilirsiniz. Geniş paçalı jeanler
ve uzun elbiselerle hem rahat hem de farklı bir görünüm yaratabilirsiniz.
2.
Sımsıkı saran üstler
Fotoğraf: chainkyr
Vücudunuzun ikinci derisiymiş gibi bedeninize tam oturan
bluzlar ve üstler bu sezon sık sık karşınıza çıkacak. En rahat modeli bulmak
sizin elinizde! Beyoncé’nin bile kullanmaktan sıkılmadığı bu modeller size de
ilham olabilir. Özellikle yükek belli pantolonlarla iddialı bir kombin
oluşturabilirsiniz.
3.
Şimdi zik zak değil ricrac zamanı
Fotoğraf: camillecharriere
Eğer Instagram’da #ricrac diye aratırsanız, daha kıvrımlı
zikzakların özellikle yakalarda kendine yer bulduğunu göreceksiniz. Evet bu yıl
hem geniş yakalar hem de o yakaların üzerindeki hareketli desenler yepyeni bir
trend sayılsa da ilhamını geçmişten aldığını şüphe götürmeyecek kadar nostaljik
duruyor.
4.
Yin-yang ile stilde denge
Fotoğraf: nicole_huisman
Eğer modaya biraz ilginiz varsa Alexa Chung’ın trendlerle
ilgili bir bildiği olduğunu bilirsiniz. Yıllardır kullandığı yin-yang yüzüğü,
artık küçük bir trendin etkileyici bir parçası oldu çünkü yin-yang sembolü
kıyafetlerden aksesuarlara kadar her yerde.
5.
Pantolonlar botların içine
Fotoğraf: the_real_chi
Aklınızda canlanan o 70’ler stili, en son 2000’lerde Kate Moss tarafından karşımıza çıkarılmıştı. Şimdi aradan geçen yıllarda bu trend geri dönmenin bir yolunu buldu ve bir anda pantolon paçalarını göremez olduk. Skinny jean yerine biraz daha geniş pantolonları kullanarak bu yeniliğe ayak uydurabilirsiniz.