Kimi trendler bir anda o kadar kişi tarafından tercih ediliyor ki yıla damgalarını vuruyorlar ama bazen ne kadar moda avcısı olursak olalım gözden kaçan alternatifleri göremiyoruz. Şimdi onları yakından inceleme zamanı geldi!

2021 trendlerine şöyle bir bakalım; puffer montlar, bej renkler ve triko elbiseler herkesin gardırobunda hakimiyet kurmaya başladı bile. Gardırobunuzun modayla değişen bir vitrindense harikalar bahçesine dönüşmesi için kendi zevklerinize göre bir stil belirlerken, arka planda kalan daha zamansız trendleri de görmelisiniz. Tabii yenilikler fikir almadan kendi klasiğinizi yaratamayacağınızı unutmayın!

1. Balıkçı sandaletleri



Fotoğraf: brittanybathgate

Her ne kadar erkekler için yıllardır özellikle yaz sıcağında en iyi alternatif olsa da balıkçı sandaletleri kadınların radarına da giriyor. Feminen ve maskülen parçalarla şık bir denge yaratmaya çalışırsanız, gelecek yaz için hazırlıklara bu sandaletlerle başlayabilirsiniz. Geniş paçalı jeanler ve uzun elbiselerle hem rahat hem de farklı bir görünüm yaratabilirsiniz.

2. Sımsıkı saran üstler



Fotoğraf: chainkyr

Vücudunuzun ikinci derisiymiş gibi bedeninize tam oturan bluzlar ve üstler bu sezon sık sık karşınıza çıkacak. En rahat modeli bulmak sizin elinizde! Beyoncé’nin bile kullanmaktan sıkılmadığı bu modeller size de ilham olabilir. Özellikle yükek belli pantolonlarla iddialı bir kombin oluşturabilirsiniz.

3. Şimdi zik zak değil ricrac zamanı



Fotoğraf: camillecharriere

Eğer Instagram’da #ricrac diye aratırsanız, daha kıvrımlı zikzakların özellikle yakalarda kendine yer bulduğunu göreceksiniz. Evet bu yıl hem geniş yakalar hem de o yakaların üzerindeki hareketli desenler yepyeni bir trend sayılsa da ilhamını geçmişten aldığını şüphe götürmeyecek kadar nostaljik duruyor.

4. Yin-yang ile stilde denge



Fotoğraf: nicole_huisman

Eğer modaya biraz ilginiz varsa Alexa Chung’ın trendlerle ilgili bir bildiği olduğunu bilirsiniz. Yıllardır kullandığı yin-yang yüzüğü, artık küçük bir trendin etkileyici bir parçası oldu çünkü yin-yang sembolü kıyafetlerden aksesuarlara kadar her yerde.

5. Pantolonlar botların içine



Fotoğraf: the_real_chi

Aklınızda canlanan o 70’ler stili, en son 2000’lerde Kate Moss tarafından karşımıza çıkarılmıştı. Şimdi aradan geçen yıllarda bu trend geri dönmenin bir yolunu buldu ve bir anda pantolon paçalarını göremez olduk. Skinny jean yerine biraz daha geniş pantolonları kullanarak bu yeniliğe ayak uydurabilirsiniz.