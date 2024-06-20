2024 yaz gardırobunuzda mutlaka olması gereken 8 parça ve 24 öneri!
Güneşin içimizi ısıtan etkisi, yaz stilimizin olmazsa olmazları ve ihtiyaç listemizi hatırlatıyor. Sezonun 'must have' parçalarını listenize eklemeyi unutmayın!
Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.
Yazın yakıcı ateşini yaşamaya nihayet başladık. Nem ve sıcak her gün "ne giysem" diye düşündürürken, gardırobunuzda mutlaka olması gerekenleri listeledik.
HAZIRLAYAN: SELİN SOYDAN
Emily Ratajkowski, beyaz elbisesiyle gözlerimizi kamaştırıyor.
ZARİF BEYAZLAR İÇİNDE…
İster şehirde ister plajda rahatlıkla kurtarıcı rolünü üstlenen beyaz elbiseleri çok seviyoruz. Her yaz sezonunun demirbaşı beyaz elbiseler hem yeni koleksiyonlarda hem de ‘it girl’lerin görünümlerinde başrolde. Beyaz elbiselerin en iyi yanı ise çoktan seçmeli alternatiflere sahip olması. Şık, sade veya cüretkar, görünümünüze karakter katmanın en havalı yolu onlardan geçiyor. Bir sonraki görevimiz, yazın enerjisini yansıtacak aksesuarlarla stilimizi renklendirmek.
Meredith Duxbury balon etkisini stiline yansıtıyor.
BALON ETKİSİ
Son günlerde dikkatleri üzerine çeken balon etekler ve elbiseler sizi de bizim gibi çocukluğunuza götürüyor mu? Nostaljik duygularımızı harekete geçiren balon etekler, kendimizi gerçek bir prenses gibi hissetmemizin ve bunu her yaşta yeniden hatırlamamızın önündeki engelleri kaldırıyor. Bu yaz gardırobumuzda mutlaka balon eteklere ve elbiselere özel bir yer açıyoruz!
Lea Naumann, Prada kroşe çantası ile yaz stilini tamamlıyor.
İNCE İŞÇİLİK
Kroşe çantalar tüm detaylarıyla yeniden sokaklarda, kesin bilgi. Yaz mevsiminde sıkça tercih edilen kroşe çantalar, ilkbahardan itibaren moda sahnesine adımını atmıştı. Sezonun önemli aktörü kroşe çantalar, işlevsel ve pratikliğinin yanı sıra ince işçilikle harmanlanmış yapısıyla gerçek yıldız parçalar olarak radarımıza takılıyor. Stil oyununun kazananı olmak için onlara mutlaka bir şans verin!