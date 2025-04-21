2025 ilkbahar yaz sezonunda öne çıkan çanta trendleri

4. East-West çantalar

Bu trendin bahar mevsimiyle birlikte azaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aksine, "Doğu Batı" olarak adlandırılan bu dikdörtgen formların iki katına çıkmaya hazır olun. Eğer keskin, şık silüetler ilginizi çekiyorsa, doğu-batı çantalarının da tekrar moda olduğunu görmekten memnun olacaksınız. Prada ve Miu Miu'dakiler gibi bir omuz çantası, Brandon Maxwell'den üst saplı bir çanta veya Bottega Veneta'da gördüğümüz gibi bir el çantası olsun, bu silüet her zamanki gibi trend.

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