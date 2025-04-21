2025 ilkbahar yaz sezonunda öne çıkan çanta trendleri
2025 İlkbahar/Yaz çanta trendlerinde, kullanışlı olma ve pratiklik bu sezon ön planda. Küçültülmüş mini çantalar, çeşitli şekil ve kumaşlardan gelen geniş tote çantalar, doktor çantaları podyumlardaki en işlevsel aksesuarlardan biriydi. İşte bu sezon gardırobunuza eklemeniz gereken çantalar...
1. Doktor çantası
2025 ilkbahar/yaz podyumlarına güçlü bir işlevsellik dozu, doktor çantaları şeklinde geldi. Kavisli kenarlara sahip dikdörtgen versiyonlar, tereyağı derileriyle işlenmiş Miu Miu, Jil Sander ve Hermès'in nezaketiyle geldi. Bu arada Louis Vuitton ve The Row'da görülen stiller daha kompakt boru biçimlerini aldı.
Fotoğraf: Getty
2. Rafya, dokuma ve tığ işi çantalar
Dokuma deri, rafya ve tığ işi gibi el işi kumaşlar ilkbahar koleksiyonlarında çağdaş bir güncelleme aldı. The Row zümrüt yeşili bir sepet çanta tanıttı, Bottega Veneta bol, deri süslemeli bir çanta tanıttı ve Jacquemus çizgili açık dokuma malzemede hilal şeklindeki stilleri gösterdi.
Fotoğraf: Getty
3. Yumuşak dokunuş
2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında kol altında taşınıp bükülüp eğilen, öellikle süet ve yumuşak formlu çantalar da göze çarpıyor. Süet çanta satın alırken göz önünde bulundurulması gereken önemli şey çizileceğidir; ancak bu, tartışmalı bir şekilde yıpranmış, retro görünümüne de katkıda bulunur.
Fotoğraf: Getty
4. East-West çantalar
Bu trendin bahar mevsimiyle birlikte azaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aksine, "Doğu Batı" olarak adlandırılan bu dikdörtgen formların iki katına çıkmaya hazır olun. Eğer keskin, şık silüetler ilginizi çekiyorsa, doğu-batı çantalarının da tekrar moda olduğunu görmekten memnun olacaksınız. Prada ve Miu Miu'dakiler gibi bir omuz çantası, Brandon Maxwell'den üst saplı bir çanta veya Bottega Veneta'da gördüğümüz gibi bir el çantası olsun, bu silüet her zamanki gibi trend.
Fotoğraf: Getty