2025 kışının en trend 12 oje rengi
2024 sonbaharının en büyük tırnak rengi trendlerinde sıcak tonlar yer alıyordu. Ancak uzmanlar, yaklaşan kış aylarında en popüler oje renklerinin çok daha soğuk tonlu ve koyu renkler olmasını bekliyor. İşte, 2025 kışının en popüler oje renkleri...
@nailsl0
1- Çikolata Kahverengi
Bu renk 2025 kışının en büyük oje trendlerinden biri. Lippmann, "Kahverengilerle ilgili manikür trendlerini çok seviyorum," diyor. Klasik kahverengi manikürlerden çikolatalı donut tırnaklara kadar kahverengi, giyim ve manikürünüz için en son moda kız tonu olarak trend oldu.
@studio_mathilda
2- Buz Prensesi Pastel Mavi
Edwards'a göre, pastel mavi trendlere hakim olacak. "Açık mavi beklenmedik bir renk ancak bu kış çok popüler olacak," diyor.
@nailsthatlooklikepaintings
3- Gümüş rengi
Yılbaşı yaklaşırken, ışıltılı gümüşün güzel tonlarının mutlaka denenmesi gereken oje renklerinin başında gelmesi oldukça mantıklı.
Lippmann, "Tam kapatıcılığa sahip simli bir oje, özellikle tatiller için renkli ama şık bir renktir" diyor.
@ronnajones
4- Soft Transparan Pembe
Ofis günleri, randevu geceleri, şık davetler ve aradaki her an için tırnaklarınızda şeffaf bir bale pembesi ile asla hata yapamazsınız.
Lippmann, "Bence minimal renkler her zamanki gibi popüler," diyor. Edwards da, "bu nötr renklerin" kış için iyi bir tercih olduğunu söylüyor.