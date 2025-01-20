2025 kışının en trend 12 oje rengi

@ronnajones

4- Soft Transparan Pembe

Ofis günleri, randevu geceleri, şık davetler ve aradaki her an için tırnaklarınızda şeffaf bir bale pembesi ile asla hata yapamazsınız.

Lippmann, "Bence minimal renkler her zamanki gibi popüler," diyor. Edwards da, "bu nötr renklerin" kış için iyi bir tercih olduğunu söylüyor.