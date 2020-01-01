Üniversitenin ardından iş aramak, düzenli bir hayata geçmek,
öğrencilik ve iş dünyasındaki acemi yıllara veda etmek derken, tebrikler,
büyüdünüz! Şimdi en güzel yaşlarınızın keyfini en şık halinizle çıkarmaya
başlamak için tek ihtiyacınız olan küçük bir gardırop güncellemesi. İşe giderken
“Ne giyeceğim?” diye düşünmeden, bir düğün için hazırlanırken kararsız
kalmadan, imzanız haline dönüşecek bir stili yaratmadan önce, gardırobunuzun
temel parçalarını tamamlayın, tüm çabanız size muhteşem bir görüntü olarak geri
dönecek.
Vücudunuza oturan jean pantolonlar
Jean modası sürekli değişim halinde. Kimi zaman İspanyol
paça, kimi zaman da mom jean trend listesinde yukarı çıkıyor. Ama jean
trendlerinde değişmeyen tek kural, vücudunuzla uyumlu olması. Vücut yapınıza
uygun, hatta vücudunuza biraz oturan şık bir modelle yaratamayacağınız kombin
yok.
Yüksek belli pantolonlar
Özellikle iş görüşmelerine giderken hem rahat hem şık olmak
istediğiniz ama ne yapacağınızı bilemediğiniz ve ya çok resmi ya da çok şık
giyindiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? O günlere veda etmenin zamanı geldi
çünkü yüksek belli kumaş pantolonlar sizi ofiste asla yarı yolda bırakmayacak.
Düz tabanlı şık ayakkabılar
Gardırobunuzdaki her kıyafetle uyumlu bir ayakkabınız olmak
zorunda değil ama belli başlı ayakkabı modellerini bulundurmalısınız. Sneaker
ya da stilettonuzun olmadığını düşünüyoruz. Her genç kadının gardırobunda bu
ikili vardır ama bir de hem sneaker kadar rahat hem de stiletto kadar şık olan
loafer ya da düz tabanlı farklı ayakkabı modellerini mutlaka deneyin.
Şık bir blazer ve etek
Renkli blazerlar aklınızdayken siyah alternatifler belki de
dikkatinizi hiç çekmiyor ama şık bir gardırop için şık bir etek ve uygun bir
blazer her zaman kurtarıcınız olabilir. Siyahın yanına özellikle yeni sezonun
öne çıkan sarı, mavi, yeşil ve pembe blazerlarını da ekleyebilirsiniz.
Çok yönlü elbiseler
20’li ve 30’lu yaşlarınız boyunca birçok düğüne, davete ve
toplantıya katılacağınızı düşünürsek gardırobunuzda her an giymeye hazır birkaç
tane her duruma uygun elbise olmalı. Küçük siyah elbise, çiçek desenli bir
elbise ve bir de parti elbisesini gardırobunuza hemen dahil edin.