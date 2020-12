Hem beğenilerinizin hem de hayat tarzınızın değişmeye başladığı 20’lerin sonu ve 30’ların başındaki yıllar, stilinizi de güncellemeniz gereken yaşlar. Stilinizi yeni 10 yılınıza yakıştırmak için önerilerimizi takip edin.

Üniversitenin ardından iş aramak, düzenli bir hayata geçmek, öğrencilik ve iş dünyasındaki acemi yıllara veda etmek derken, tebrikler, büyüdünüz! Şimdi en güzel yaşlarınızın keyfini en şık halinizle çıkarmaya başlamak için tek ihtiyacınız olan küçük bir gardırop güncellemesi. İşe giderken “Ne giyeceğim?” diye düşünmeden, bir düğün için hazırlanırken kararsız kalmadan, imzanız haline dönüşecek bir stili yaratmadan önce, gardırobunuzun temel parçalarını tamamlayın, tüm çabanız size muhteşem bir görüntü olarak geri dönecek.

Vücudunuza oturan jean pantolonlar

Jean modası sürekli değişim halinde. Kimi zaman İspanyol paça, kimi zaman da mom jean trend listesinde yukarı çıkıyor. Ama jean trendlerinde değişmeyen tek kural, vücudunuzla uyumlu olması. Vücut yapınıza uygun, hatta vücudunuza biraz oturan şık bir modelle yaratamayacağınız kombin yok.





Yüksek belli pantolonlar

Özellikle iş görüşmelerine giderken hem rahat hem şık olmak istediğiniz ama ne yapacağınızı bilemediğiniz ve ya çok resmi ya da çok şık giyindiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? O günlere veda etmenin zamanı geldi çünkü yüksek belli kumaş pantolonlar sizi ofiste asla yarı yolda bırakmayacak.





Düz tabanlı şık ayakkabılar

Gardırobunuzdaki her kıyafetle uyumlu bir ayakkabınız olmak zorunda değil ama belli başlı ayakkabı modellerini bulundurmalısınız. Sneaker ya da stilettonuzun olmadığını düşünüyoruz. Her genç kadının gardırobunda bu ikili vardır ama bir de hem sneaker kadar rahat hem de stiletto kadar şık olan loafer ya da düz tabanlı farklı ayakkabı modellerini mutlaka deneyin.





Şık bir blazer ve etek

Renkli blazerlar aklınızdayken siyah alternatifler belki de dikkatinizi hiç çekmiyor ama şık bir gardırop için şık bir etek ve uygun bir blazer her zaman kurtarıcınız olabilir. Siyahın yanına özellikle yeni sezonun öne çıkan sarı, mavi, yeşil ve pembe blazerlarını da ekleyebilirsiniz.





Çok yönlü elbiseler

20’li ve 30’lu yaşlarınız boyunca birçok düğüne, davete ve toplantıya katılacağınızı düşünürsek gardırobunuzda her an giymeye hazır birkaç tane her duruma uygun elbise olmalı. Küçük siyah elbise, çiçek desenli bir elbise ve bir de parti elbisesini gardırobunuza hemen dahil edin.