Vücut yapınız armut formundaysa giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte giymeniz ve asla giymemeniz gerekenler...

Kadınlar için ideal vücut şekli kum saati olarak biliniyor. Bu forma sahip kadınlar ince olmaları halinde her kıyafeti taşıyabiliyorlar. Türk kadınlarının neredeyse yüzde 65'i genel olarak balık etli ve armut formunda olduğu için kıyafet seçiminde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kuveytli modacı Ayşe Bourke, armut formlu kadınların nasıl doğru kıyafet seçebileceğinin tüyolarını verdi.

Armut formlu kadınlar nasıl giyinmeli?

- Skinny jeanler ve dar pantolonlar yerine daha düz ve bol kesimli olanları tercih edin. Bu tip pantolonlar ile sofistike bir görüntü yakalabilirsiniz.

- Vücut kıvrımlarınızı gizlemek ve bakışları vücudunuzun üst kısmına doğru çekmek için desenli üstler tercih edebilirsiniz. Gösterişli üstler, işlemeli gömlekler ve renkli, bol tişörtler bu görev için biçilmiş kaftan!

- Daha ince gözükmek ve vücut kıvrımlarınızı saklamak için siyah gibi koyu renkler tercih etmelisiniz. Unutmayın, koyu renkler armut tipi vücutların en yakın dostudur!

- Gösterişli, bol taşlı ve süslü kolyeler ile bakışları vücudunuzun üst kısmına çekebilir ve stilinize farklı bir hareket katabilirsiniz.

Armut tipi vücuda sahip kadınların gardırobunda mutlaka olması gerekenler:

- Uzun gömlekler

- Koyu renk jeanler

- Düz kesim pantolonlar

- Bol taşlı kolyeler

- Üzeri işlemeli ve süslü bluzlar

- Göğüs şekline uygun sutyenler

Armut tipi vücuda sahip kadınlar neleri asla giymemeli?

- Skinny jeanler

- Kısa üstler

- Mini etekler

- Vücuda yapışan elbiseler (bandaj elbiseler)

