Kadınlar için ideal vücut
şekli kum saati olarak biliniyor. Bu forma sahip kadınlar ince olmaları halinde
her kıyafeti taşıyabiliyorlar. Türk kadınlarının neredeyse yüzde 65'i genel olarak
balık etli ve armut formunda olduğu için kıyafet seçiminde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kuveytli modacı
Armut formlu kadınlar nasıl giyinmeli?
- Skinny jeanler ve dar pantolonlar yerine daha düz ve bol kesimli olanları tercih edin. Bu tip pantolonlar ile sofistike bir görüntü yakalabilirsiniz.
- Vücut kıvrımlarınızı
gizlemek ve bakışları vücudunuzun üst kısmına doğru çekmek için desenli üstler
tercih edebilirsiniz. Gösterişli üstler, işlemeli gömlekler ve renkli, bol
tişörtler bu görev için biçilmiş kaftan!
- Daha ince gözükmek ve vücut kıvrımlarınızı saklamak için siyah
gibi koyu renkler tercih etmelisiniz. Unutmayın, koyu renkler armut tipi
vücutların en yakın dostudur!
- Gösterişli, bol taşlı ve süslü kolyeler ile bakışları
vücudunuzun üst kısmına çekebilir ve stilinize farklı bir hareket
katabilirsiniz.
Armut tipi vücuda sahip kadınların gardırobunda mutlaka olması gerekenler:
- Uzun gömlekler
- Koyu renk jeanler
- Düz kesim pantolonlar
- Bol taşlı kolyeler
- Üzeri işlemeli ve süslü bluzlar
- Göğüs şekline uygun sutyenler
Armut tipi vücuda sahip kadınlar neleri asla giymemeli?
- Skinny jeanler
- Kısa üstler
- Mini etekler
- Vücuda yapışan elbiseler (bandaj elbiseler)