Beymen, bir ilke daha imza atarak eğlenceli ve renkli yeni aplikasyonu Beymen Bemoji’yi tanıttı.

İngiliz illüstratör Kate Philipson tarafından, Beymen dünyası, moda ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan, 300 farklı ve eğlenceli emojiden oluşan Beymen Bemoji uygulaması Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Beymen’e özel grafik tasarım dilinde hazırlanan ve dönemsel olarak güncellenecek olan Beymen Bemojiler moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi farklı kategorilerden illüstrasyonlardan oluşuyor.



Beymen Marka ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Tellaloğlu, “Moda dünyası içinde bulunduğu çağın dinamiklerine göre kendini sürekli yeniliyor. Günümüzün global iletişim dili emojiler, artık günlük iletişimimizin vazgeçilmezi. Duygu ve düşüncelerimizi kelimelere dökmek yerine emojiler ile anlatmayı tercih ediyoruz. Emojiler günlük hayatımızın içine bu kadar girmişken moda dünyası da bu trende kayıtsız kalmadı. Emojiler bir süredir moda dünyasını kasıp kavuruyor. Beymen olarak biz de gençleşen marka yüzümüzü anlatırken kendimizi ifade etmek için bu trendi sahiplenmek ve Türkiye’de kendi markasına özel bir emoji seti tasarlayan ilk moda markası olmak istedik. Bu sezon vitrinlerimizden sosyal medya hesaplarımıza, ilanlarımızdan mağaza içi uygulamalarımıza ve ürün ekibimizle geliştirdiğimiz ürün setine kadar tüm iletişim çalışmalarımız Beymen Bemoji ile gerçekleşecek. Hatta yeni sezonda logomuzu bile Bemoji’ledik. Tüm moda tutkunlarını Bemoji’nin eğlenceli ve renkli dünyası ile tanışmaya davet ediyoruz” dedi.