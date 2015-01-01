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Bu bahar taytlar başrolde!

Gardıropların yıldızı taytlar bu sene de birbirinden farklı modelleriyle karşımıza çıkıyor.
Sokak modasından esintiler taşıyan Calzedonia, 2015 İlkbahar/Yaz sezonunda da ünlü model Emily di Donato ile çalıştı. Emily di Donato'nun verdiği pozlar koleksiyonun romantik ve bir o kadar da asi ruhunu yansıtır nitelikte.

Deri görünümlü, dantel detaylı ve denim taytlar Calzedonia 2015 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun en dikkat çekici parçaları arasında.
Skinny, push-up, yüksel bel, bol paça… Her sezon özellikle demin taytlarıyla öne çıkan Calzedonia, bu sezon da birbirinden farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyor.
Günün her anı stilinizi öne çıkaracak taytlardan vazgeçemeyeceksiniz.
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