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Daha zayıf görünmek için tavsiyeler

Şeyda Coşkun'dan tüyolar...
• Türk kadını genelde dar omuzlu, geniş kalçalı bir yapıya sahip. Bu durumda üstünüze de altınıza da dar kıyafetler giyerseniz omzunuzun darlığı öne çıkar, alt tarafınız geniş gözükür.
• Omuzlarınız darsa, üzerinize bedeninize yapışmayan bir tişört, altınıza bir tayt giyerseniz incecik görünürsünüz.
• Omuzu geniş, kalçası dar olanlar ise üste daha iyi oturan, yakası fazla kapalı olmayan bir bluz ve düz kesimli bir pantolon ile görüntülerini dengeleyebilir.
• Birçok kişi zayıflayınca, kiloyu genellikle bel ve omuz bölgelerinden veriyor, bacaklar üste göre kalın kalabiliyor. Bunu da dengelemenin yolu, altınıza giydiğiniz kıyafetlerin üzerinize yapışan şeyler olmamasından geçiyor.
• Orantısız olduğunu düşündüğünüz bölgeleri biraz daha bol kıyafetler ile kapatın. Ama üzerinize çok bol gelen, giysileri seçmenizi önermiyorum. Çünkü incecik bile olsanız çok iri görünürsünüz.
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