Daha zayıf görünmek için tavsiyeler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şeyda Coşkun'dan tüyolar...

• Türk kadını genelde dar omuzlu, geniş kalçalı bir yapıya sahip. Bu durumda üstünüze de altınıza da dar kıyafetler giyerseniz omzunuzun darlığı öne çıkar, alt tarafınız geniş gözükür.

• Omuzlarınız darsa, üzerinize bedeninize yapışmayan bir tişört, altınıza bir tayt giyerseniz incecik görünürsünüz.

• Omuzu geniş, kalçası dar olanlar ise üste daha iyi oturan, yakası fazla kapalı olmayan bir bluz ve düz kesimli bir pantolon ile görüntülerini dengeleyebilir.

• Birçok kişi zayıflayınca, kiloyu genellikle bel ve omuz bölgelerinden veriyor, bacaklar üste göre kalın kalabiliyor. Bunu da dengelemenin yolu, altınıza giydiğiniz kıyafetlerin üzerinize yapışan şeyler olmamasından geçiyor.

• Orantısız olduğunu düşündüğünüz bölgeleri biraz daha bol kıyafetler ile kapatın. Ama üzerinize çok bol gelen, giysileri seçmenizi önermiyorum. Çünkü incecik bile olsanız çok iri görünürsünüz.