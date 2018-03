Bu ay Fifty Shades Freed filmiyle ekranlara gelen güzel yıldız Dakota Johnson’ın tarzına odaklandık.

Yaz-kış ayrımı yapmaksızın her dönemin yıldızı kırmızı. Nar çiçeğinden kan kırmızısına kadar uzanabilir çıtamız, kırmızının her tonunu kabul ediyoruz hele uygun bir makyajla kombinlenince. Kırmızının can dostları tabii ki gri ve siyah.





H&M 149 TL





IPEKYOL 990 TL





MUDO 89.95 TL





FOREVER NEW 89.90 TL