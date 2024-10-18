DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı

DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı.

Klasik ve modern izleri harmanlayan koleksiyonda, her kadının gardırobunda mutlaka yer alması gereken blazer ceketler, detaylarıyla fark yaratan takım elbiseler ve sezonun hit parçası yelekler öne çıkıyor.

Koleksiyonun renk paletinde ise bordo rengi, lacivert tonları, kahve renginin yanı sıra gri de dikkat çekiyor.