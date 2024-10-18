DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı

DeFacto, blazer ceketleriyle öne çıkan Sorbe ile güçlerini özel bir koleksiyon için 3. kez birleştiriyor.

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı
Özge Çolak

Özge Çolak

DeFacto, Başak Barlas tarafından kurulan Sorbe markasıyla yeniden bir araya gelerek özgün bir koleksiyon hazırladı. 

Klasik ve modern izleri harmanlayan koleksiyonda, her kadının gardırobunda mutlaka yer alması gereken blazer ceketler, detaylarıyla fark yaratan takım elbiseler ve sezonun hit parçası yelekler öne çıkıyor. 

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı - Resim : 1

Koleksiyonun renk paletinde ise bordo rengi, lacivert tonları, kahve renginin yanı sıra gri de dikkat çekiyor.  

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı - Resim : 2

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı - Resim : 3

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı - Resim : 4

DeFacto, Sorbe markasıyla yeni bir koleksiyon hazırladı - Resim : 5