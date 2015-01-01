Dice Kayek tasarımları Paris'te

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dice Kayek, Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında ilkbahar-yaz 2015 tasarımlarını sergiledi.

Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin Dice Kayek markası, Paris Haute Couture moda haftası çerçevesinde Palais de Tokyo'da düzenlenen bir defileyle ilkbahar-yaz 2015 tasarımlarını sergiledi.



İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan defilede bu yılki tasarımların en dikkati çeken özelliği koleksiyonun yapım aşamasında bazı yeni, öncü ve farklı tekniklerin denenmesi oldu.



Koleksiyondaki bazı kıyafetlerin "yap-boz" tekniği ile parçalanıp (deconstruct) başka stildeki bir elbise ile birleştirilerek yeniden yapıldığı (reconstruct) görüldü. Denenen bu teknikle iki değişik konseptte olan elbise bozularak, bambaşka bir konseptteki üçüncü bir elbise ortaya çıkıyor.



"Couture" koleksiyonlarının en önemli kurallarından birisini tamamen "el işçiliği" ile yapılmaları oluşturuyor.



Dice Kayek modaevinden yapılan açıklamada, "Dollhouse" (Bebek evi) isimli 2015 ilkbahar-yaz couture koleksiyonunun ilham kaynağı olarak üç önemli çağdaş sanatçı Hans Bellmer, Louise Bourgeois ve Anette Messager'nin ortak noktaları olan yorumladıkları oyuncak bebekler gösterildi.



Koleksiyonda, bu sanatçıların işlerinin ortaya çıkma aşamasında uyguladıkları konseptlerden ve oyuncaklarını yorumlamalarında uyguladıkları sanat felsefelerinden esinlenildiği bildirildi.



Farklı form, renk ve dokuların kullanılmasıyla ortaya çıkan 23 parçalık koleksiyon, ilham alınan sanatçıların ışığında "modern bir oyuncak bebek evini" temsil ediyor.



Fransız Pret-a-Porter ve Couture Federasyonu üyesi Dice Kayek, Paris Couture resmi defile takviminde yer almaya hak kazanan ilk Türk markası unvanına sahip. (AA)

