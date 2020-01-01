Hava bir kere soğumaya başladı mı uzun bir dönem boyunca gün doğmadan uyandığımız, sıkıcı ve renksiz günler geçiririz. Bu da modumuzu düşürebilir. Renklerin insan psikolojisindeki etkisini düşünürsek, kış mevsiminde iyi hissetmek için onlardan yardım alabiliriz.

Kışa özel, aslında hepimizin gardırobunda olan renk alternatiflerini yeniden yorumlayarak farklı görünümler elde edebilirsiniz. Özellikle ton sür ton trendini kombinlerinizde denemek için bu kış çok fazla renk seçeneğiniz olacak. Bej, kahverengi ve griyle kışı yaşarken, renkli bir görünüm için turuncu ve bordoyu tercih edebilirsiniz. Kombini tamamlamadan önce önerilerimizden ilham alabilirsiniz.

Kahverengiyle sıcak etki



Fotoğraf: erika_boldrin

Zaten kat kat giyinerek aslında katman stiline doğal olarak ayak uydurabileceğiniz bir mevsimdeyiz, bu katların her birini aynı rengin farklı tonlarında seçebilirsiniz. Böylece çabasız şıklığın da hakkını verebilirsiniz. Ceket ve pantolon takımlarına eşlik edebilecek kazaklar ve bu kombini tamamlayacak aksesuarlarda kontrast yaratarak bu görünümü yakalayın!

Baştan aşağı bej



Fotoğraf: slipintostyle

Kışın favori renklerinden birinin bej olduğundan bahsetmiştik. “Kışın hiç bej giyilir mi?” demeyin, triko elbiselerde bej rengin en şık seçeneklerini bulabilirsiniz. Tek parçada muhteşem bir görüntü yaratabileceğiniz triko elbiseleri en iyi tamamlayacak aksesuar da croc desenli ayakkabılar, özellikle kare burunlu botlar!

İçinizi ısıtacak turuncu



Fotoğraf: heartzeena

Yazın belki de en sık tercih ettiğiniz renklerden biri olan turuncuyu kışın giymek gününüze renk ve neşe katacak. Cıvıl cıvıl bir kombin yaratmak için hareketli ve geniş yakaları kullanabilir veya yılın Pantone renklerinden biri olan sarıyla görünümü hareketlendirebilirsiniz. Kahverengi ve turuncu ikilisi de her zaman iyi gider, unutmayın!

Kışa meydan okuyan krem



Fotoğraf: _jessicaskye

Krem rengi de son birkaç sezona kadar kışın yasaklı renklerinden biriydi ama artık beyaz botlardan paltolara kadar her yerde bu rengi görebiliyoruz. Özellikle krem rengi pilili midi etekler daha maskülen görünen botlarla cool bir stil yaratmanızı sağlayabilir. Krem renginin farklı tonlarında kazaklar da kış romantizmini en üst seviyeye taşıyacak bir etkiye sahip.

Kışın olmazsa olmazı gri



Fotoğraf: eniswardrobe

Kışın soğuk havasına en uygun renklerden biri olduğu için gri sık sık tercih edilir. Ama gri kazaklarınızı jeanlerle kombinlemekten sıkıldıysanız, yine triko elbiseler yardımınıza koşacak. Gri bir triko elbiseyi siyah ya da gümüş rengi bir kemerle belinizi ortaya çıkaracak şekilde giyip görünümü yine gri veya siyah renk bir paltoyla tamamlarsanız, kışın en şık kombinini ortaya çıkarmış olursunuz.