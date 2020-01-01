Kışa özel, aslında hepimizin gardırobunda olan renk alternatiflerini
yeniden yorumlayarak farklı görünümler elde edebilirsiniz. Özellikle ton sür
ton trendini kombinlerinizde denemek için bu kış çok fazla renk seçeneğiniz
olacak. Bej, kahverengi ve griyle kışı yaşarken, renkli bir görünüm için
turuncu ve bordoyu tercih edebilirsiniz. Kombini tamamlamadan önce
önerilerimizden ilham alabilirsiniz.
Kahverengiyle sıcak etki
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Zaten kat kat giyinerek aslında katman stiline doğal olarak
ayak uydurabileceğiniz bir mevsimdeyiz, bu katların her birini aynı rengin
farklı tonlarında seçebilirsiniz. Böylece çabasız şıklığın da hakkını
verebilirsiniz. Ceket ve pantolon takımlarına eşlik edebilecek kazaklar ve bu
kombini tamamlayacak aksesuarlarda kontrast yaratarak bu görünümü yakalayın!
Baştan aşağı bej
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Kışın favori renklerinden birinin bej olduğundan bahsetmiştik. “Kışın hiç bej giyilir mi?” demeyin, triko elbiselerde bej rengin en şık seçeneklerini bulabilirsiniz. Tek parçada muhteşem bir görüntü yaratabileceğiniz triko elbiseleri en iyi tamamlayacak aksesuar da croc desenli ayakkabılar, özellikle kare burunlu botlar!
İçinizi ısıtacak turuncu
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Yazın belki de en sık tercih ettiğiniz renklerden biri olan
turuncuyu kışın giymek gününüze renk ve neşe katacak. Cıvıl cıvıl bir kombin
yaratmak için hareketli ve geniş yakaları kullanabilir veya yılın Pantone
renklerinden biri olan sarıyla görünümü hareketlendirebilirsiniz. Kahverengi ve
turuncu ikilisi de her zaman iyi gider, unutmayın!
Kışa meydan okuyan krem
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Krem rengi de son birkaç sezona kadar kışın yasaklı renklerinden
biriydi ama artık beyaz botlardan paltolara kadar her yerde bu rengi
görebiliyoruz. Özellikle krem rengi pilili midi etekler daha maskülen görünen
botlarla cool bir stil yaratmanızı sağlayabilir. Krem renginin farklı
tonlarında kazaklar da kış romantizmini en üst seviyeye taşıyacak bir etkiye
sahip.
Kışın olmazsa olmazı gri
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Kışın soğuk havasına en uygun renklerden biri olduğu için
gri sık sık tercih edilir. Ama gri kazaklarınızı jeanlerle kombinlemekten
sıkıldıysanız, yine triko elbiseler yardımınıza koşacak. Gri bir triko elbiseyi
siyah ya da gümüş rengi bir kemerle belinizi ortaya çıkaracak şekilde giyip
görünümü yine gri veya siyah renk bir paltoyla tamamlarsanız, kışın en şık
kombinini ortaya çıkarmış olursunuz.