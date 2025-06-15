Bu hafta burçları neler bekliyor? 16-22 Haziran 2025 Haftalık burç yorumları

20 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriyor. Zorlayıcı zamanlar yaşanabilir fakat en iyisi güçlü kalmak ve "neden"imizi hatırlamak olacak. Kendimizi ve ruhsal değerlerimizi bilmek, tüm hafta boyunca bizi güçlü tutar. Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için haftalık burç yorumlarını yazdı. Peki; bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 16-22 Haziran 2025 haftalık burç yorumları!

16-22 HAZİRAN 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Hayat her gün değişiyor ve yanınızda iyi bir dost varsa, dünya adeta akıp gidiyor gibi hissedilir. Bu hafta yeni biriyle tanışabilir, bu kişide sanki uzun süredir tanıyormuşsunuz hissini yaşayabilirsiniz. Bu, dünyayı başka birinin gözünden görmek için harika bir zaman. Yeni etkinliklere açık olun. Sosyal ortamlara katılın ve hayatın size neler sunduğunu keşfedin.

Sevgili Boğa; Hayat dengeyle ilgilidir ama bu her zaman senin düşündüğün şekilde olmayabilir. Dünyanı tekrar düzene sokmak için sana aşırı gibi gelen bir şey yapman gerekebilir: Affetmek. Bir haksızlığı görmezden gelmek kolay değildir ve belki de görmezden gelmen gerekmez. Ancak sorunları konuşmak ve barış adına uzlaşmak faydalı olabilir.

Sevgili İkizler; Niyetini bil İkizler; gerisi kendiliğinden gelecektir. Seni bekleyen güzel şeyler var ama bunların hepsi seninle başlıyor ve seninle bitiyor. Ne istediğini bildiğinde, dünya senin için şekillenmeye başlar. Amaç duygusu, içsel bir özgüven kazandırır ve kontrolün sende olduğunu hissettirir. Bu hafta dünya senin için açılıyor.

Sevgili Yengeç; Bu hafta kenarda durup hayatın sana gelmesini bekleyemeyeceğini fark ediyorsun. Aynaya bakıp hayatına yeni bir his katmak için yeni bir şey yapman gerektiğini kabul ediyorsun. Doğum günün yaklaşıyor ve bu da yeni bir güneş yılı demek. Seçimlerini değerlendir ve elindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendir.

Sevgili Aslan; Bu hafta sana zorluklar geldiğinde senin daha da güçlenmen gerektiğini hatırlatıyor. Belki de bir hedefinden vazgeçmek istiyorsun; kendini, zamanını ve enerjini korumak için… Ama haftanın tarot mesajı, bunun tam tersini söylüyor: Vazgeçme.

Zaman zaman korkacaksın, hatta çalışmamayı hayal edeceksin. Ama tüm bu anılar, gelecekte anlatacağın bir güçlenme hikayesinin parçası olacak ve o hikaye harika olacak!

Sevgili Başak; Bu haftanın sana verdiği en net mesaj şu: Hayatın doğru yolda ilerlemesi için her şeyi yapmak zorunda değilsin. Pek çok yeteneğin ve becerin olabilir ve çevrenden bu yeteneklerini kullanman için baskılar geliyor olabilir. Ama bu hafta tek bir şeye odaklan. Gerçekten sevdiğin bir şeye. Onu istikrarlı ve düzenli yap, gerisi kendiliğinden gelecektir.

Sevgili Terazi; bu hafta senin için umut dolu. Kariyerinle ilgili bir değişim yaşamaya başlayacaksın ve bu değişim hayatını yukarıya taşıyacak. Son zamanlarda zor zamanlar geçirdiysen, en kötüsü geride kaldı. Bu hafta sona eren şeyler, 17 Haziran’daki Mars-Başak geçişi ya da 20 Haziran’daki Güneş-Yengeç geçişiyle birlikte güçlü yeni bir başlangıcın yolunu açacak. Unutma: Yukarıda ne varsa, aşağıda da o vardır.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Zor zamanlar sana değerli dersler verdi. Belki o zamanlar, seni sen yapan şeylerin zorluklar olduğunu bile düşündün. Bu hafta aldığın mesaj şu: En dipteki anlar bile üzerine bir şeyler inşa edebileceğin bir temeldir. Belki bu hafta duygusal anlamda bir dibe vuruyorsun ama bu süreç seni daha güçlü kılacak.

Sevgili Yay; Bazı insanlar tartışmayı sever ve bunu adeta bir spor gibi görür. Her savaş kazanmaya değer değildir. Gurur yerine huzuru seç. Enerjini gereksiz çatışmalardan koru.

Birilerinin sorunlarına dahil olmak zorunda değilsin, özellikle bu durum seni yıpratıyorsa.

Uzaklaş ve kendine alan aç. Herkesin huzur bulmasını dilemek her zaman mümkün, onlar istemese bile.

Sevgili Oğlak; Bu hafta doğruluk ve mantıkla liderlik et. Kararlarında net bir zihinle hareket etmek, seni başarıya götürecek. Kendinden emin olmadığında, bunu ilk kabul eden sen ol. İçine dön ve seni aydınlatacak sorular sor.

Sevgili Kova; Herkesin özgüveni zaman zaman sarsılır. Hayatta her zaman kendinden emin kalabilen bir insan yoktur. En iyi anlarında bile, kendini "burada olmamam gerekiyordu" gibi hissedebilirsin. Evren sana bir şey veriyorsa, bunu hak ettiğin içindir. Kendinden şüphe etme, ışığını söndürme. İnanç, ışığını hep canlı tutacak.

Sevgili Balık; Balık, cömert ol. Küçük bir yardım bile dayanıklılığının bir sınavı olabilir.

İhtiyacın olan her şeyin doğru zamanda sana sunulacağına güven. Gerçek güvenlik, kontrol duygusundan değil, içsel güven ve dışsal bilgelikten gelir. Bu, bu hafta öğreneceğin en büyük ders olabilir.

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