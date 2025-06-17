Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, hakkında çıkan boşanma iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliklerinin sürdüğünü gözler önüne seren Kobal, eşinin 50. yaş gününü kutladı
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020 yılında ilk kızı Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı.
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Bu süreçte ekranlardan uzak kalarak kızlarıyla ilgilenen Kobal, uzun bir aranın ardından, 7 yıl sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere geri dönmüştü.
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Son günlerde magazin gündemini meşgul eden çiftin boşandığı yönündeki iddialar, Sinem Kobal'ın paylaşımıyla son buldu.
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Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun 50. yaş gününü kutladığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları "İyi ki doğdun sevgilim" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.