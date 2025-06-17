Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu! Ünlü oyuncu iş buldu
Son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklarla gündeme gelen ve kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncu Metin Keçeci, yeni projesini duyurdu. Keçeci, TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna katıldığını açıkladı.
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanınan ve son günlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla Türkiye gündemine oturan oyuncu Metin Keçeci, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı duygusal açıklamalarla dikkat çeken Keçeci, TRT'nin "Vefa Sultan" dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kısa süre önce icralık olduğunu ve borçları nedeniyle uzun yıllardır yaşadığı evden ayrılmak zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlatan Metin Keçeci, Magazin Burada'ya verdiği röportajda yaşadığı vefasızlıktan yakınmış ve bu zorlu süreçte intiharı bile düşündüğünü dile getirerek kamuoyunun yüreğini sızlatmıştı.
Keçeci'nin yaşadığı çaresizliği "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler." sözleriyle ifade etmesi, sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.