Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı ne kadar kazandı?

Her sezon izleyicilerin merakla takip ettiği bir diğer konu ise Survivor şampiyonluk ödülü. Önceki sezonlara bakıldığında, bu yılki şampiyonluk ödülünün 1 ila 1,5 milyon TL arasında olduğu belirtiliyor. Bu da Adem Kılıççı'nın toplam kazancını ciddi oranda artırıyor.