Bir yaza kaç anı, kaç mutluluk, KAÇ KOMBİN sığar? Renk, şıkırtı ve en çok rahatlık... Mevsimin anahtar kelimelerini aldık, stilleriyle gündemde olan isimlere verdik. Gamze Biran, Dila Tarkan, Gamze Erçel, Pelin Taşkıran ve Melodi Elbirliler’in yazına davetlisiniz...

Gamze Biran

“Topuklu terlikler yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak, mikro çantalarla yaz görünümümüzü tamamlayacağız.”



Onun yenilikçi, modern ve uygulanabilir stilini uzun zamandır takipteyiz. Gamze Biran’ın yaz dolabına sızalım istedik; dingin bir tarz, huzurlu renkler ve doğal dokularla karşılaştık.



‘Benim yazım...’ Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Mutlu, huzurlu bir yaz. Mavinin kenarında, yeşilin içinde sevdiklerimle birlikte…



Nasıl geçiyor peki?

Bir süre daha şehirdeyim. Kendimi yapılacaklarla meşgul ediyorum. Her şey bitmeden kendi hayatımızı ve kimsenin hayatını riske atmamalıyız. Bu yazı kendi markam Excusez Moi’yı globalde büyütmek için çalışmalarla geçireceğim.



Unutamadığınız bir yaz anınız var mı?

Küçükken aileyle yapılan tatilleri unutamıyorum en çok, uzun araba yolculukları, sonrasında küçük şeylerle mutlu olunan kocaman bir yaz.



Özellikle yazın okumaktan keyif aldığınız bir yazar var mı?

Yazın genelde günlük hayatın koşturmacasında fırsat bulamadığım Türk ve yabancı klasiklere yöneliyorum. Bu yaz için beklemede Stefan Zweig kitaplarım var.



Yazın en sevdiğiniz tatil rotası neresi?

Bodrum ve çok bilinmeyen Yunan Adaları. Bodrum’da aradığınız her şey var. Sakin tatil de, gece hayatı da, güzel restoranlar da… Yunan Adaları ise yeni keşifler yapmak, biraz anı yaşamak için ideal. Leros ve Paros en sevdiklerimden.



Yaz için form tutmaya başladınız mı? Şimdilerde en çok tükettiğiniz yiyecek ya da içecek hangisi?

Bir kaç günlük detoks kürleri yapıyorum. Kabak bu konuda en büyük yardımcım. Bir de detoks limonatası: 1 limonun suyu, 1 şişe soda ve 1 yemek kaşığı sirke ile hazırlıyorum.



Playlistinizde bu ara en çok ne çalıyor?

Bu aralar en fazla Rhye dinliyorum, beni sakinleştiriyor ve huzur veriyor.



YAZ STİLİ



En çok kullandığınız renkler neler?

Yaz gelince elim bol bol mavilere ve beyazlara gidiyor.



İstediğiniz bir yılı seçebilirsiniz… Bu yaz hangi tasarımcının yaz koleksiyonu olmak isterdiniz?

1995 Chanel İlkbahar/Yaz! Çok zamansız bir koleksiyon. Şu an aynı look’ları sokakta görsek yine beğeniriz.



Yazın sizi en iyi ifade eden sade ve düz tasarımlar mı, detaylı ve desenli olanlar mı?

İçimden sade ve düz demek geçiyor ama sonrasında elim hep desenlere gidiyor.



Sizce bu yaz en çok kullanılacak parçalar neler olacak?

Kaba sandaletler geri döndü. Prada ve Chanel’in modellerini çok sevdim. Topuklu terlikler yaz akşamlarının vazgeçilmezi olacak gibi bu yaz da… Bir de mini çanta furyası tüm kullanışsızlığına rağmen hayatımızda.



İlkbahar-yaz sezonu mu; sonbahar-kış mı?

İkisinin de yeri ayrı. Yazdan çıkıp trençkotlara geçtiğimiz o hafif üşüme hissiyatını ve aynı şekilde kıştan ilkbahara geçtiğimiz elbiseleri, etekleri çıkardığımız o günleri çok seviyorum. Ama bir seçim yapmam gerekse ilkbahar-yaz derim.



En son kendiniz için neler aldınız?

Bu aralar sık sık ev için bir şeyler alıyorum. Kendime ise uçuş uçuş yaz elbiseleri, hasır çanta ve bilekten bağlamalı sandaletler aldım.



Tam şu an gardırobunuzu açsak en çok ne görürüz?

Mavinin birçok tonunda elbise, elbise, yine elbise, her boy elbise.



Yazın favori aksesuarlarınız neler?

Yazın üst üste kolyeler takmayı çok seviyorum genelde tüm yaz çıkmıyor boynumdan. Bir de fularları farklı farklı şekillerde kullanmayı seviyorum, saçımda, boynumda, çantamda, bileğimde…



Dila Tarkan

“Yaz, kış her türlü renge varım!”



Sonsuz enerjisiyle rengarenk bir yaz yaşıyor. Komik, içten ve samimi duruşu birçoklarına ilham olmaya devam ediyor... ‘Sportif ve hep şık’ denildiğindeyse bizim aklımıza gelen ilk isimlerden biri tabii ki o oluyor.



‘Benim yazım...’ Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Çok renkli, bol insanlı, bol seyahatli; eğlence ve mutluluk dolu geçer.



Nasıl geçiyor bu yaz peki?

Normale göre daha az hareketli... Şimdilik yurt içinde geçecek gibi görünüyor.



Unutamadığınız bir yaz anınız var mı?

Yani açıkçası her dönem unutulmaz anılar yaşıyoruz. Mutlaka var hem de bir sürü... Genelde çok güldüğüm ve eğlendiğim anlar benim için unutulmazdır. En farklı deneyimlerden biri Burning Man’di. Unutulmaz diyebilirim. Gerçekten hayatta bir kere yaşanacaklardan...



Yazın en sevdiğiniz tatil rotası neresi?

Yazın tekneyle Yunan Adaları’nda gezinmeyi çok seviyorum. Tekne tatillerinden çok keyif alıyorum ve kendimi denizde çok özgür hissediyorum. Her gün farklı bir yeri ziyaret edip, keşfetmek çok hoşuma gidiyor.



Yaz için form tutmaya başladınız mı? Şimdilerde en çok tükettiğiniz yiyecek ya da içecek hangisi?

Ben hiçbir zaman diyet yapmayı becerebilen bir insan olmadım. O yüzden spesifik yediğim bir şey yok; ancak bir süredir ‘intermittent fasting’ yapıyorum. Karantina süresince de bolca spor yaptım ve yapmaya devam ediyorum.



Özellikle yazın okumaktan keyif aldığınız bir yazar var mı?

Spesifik bir yazar yok. Genelde eğlenceli ve komik kitaplar okumayı severim.



Bu aralar playlistinizde en çok ne çalıyor?

Tiktok’taki şarkılar hayatımın arka planı haline dönüştüğü için orada popüler olan şarkılar genelde en çok dinlediklerim oluyor.



YAZ STİLİ



Stilinizde şu sıralar en çok kullandığınız renkler neler?

Yaz, kış her türlü renge varım!



İstediğiniz bir yılı seçebilirsiniz… Bu yaz hangi tasarımcının yaz koleksiyonu olmak isterdiniz?

Missoni İlkbahar/Yaz 2018.



Sizi en iyi ifade eden sade ve düz tasarımlar mı, detaylı ve desenli tasarımlar mı?

Genelde bol renkli ve desenli tasarımları tercih ediyorum.



Sizce bu yaz en çok kullanılacak parçalar neler olacak?

Güneş gözlükleri benim favorim olduğu için güneş gözlüğü demek istiyorum.



İlkbahar-yaz sezonu mu; sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz!



En son kendiniz için neler aldınız?

Vetrina’dan ayakkabı ve çanta aldım.



Tam şu an gardırobunuzu açsak en çok ne görürüz?

Şort ve tişört.



Yazın favori aksesuarlarınız neler?

Gözlükler ve kolyeler.



Melodi Elbirliler

“Güneş gözlüğü ve altın rengi takılar favorim.”



Sıcakkanlı, eğlenceli ve çarpıcı stiliyle Melodi Elbirliler kendi ışığını görünümüne yansıtıyor. Marin teması tadında serin, fresh ve sakin bir yaz yaşıyor.



‘Benim yazım...’ Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Çok mutlu geçecek!



Şimdilik nasıl geçiyor yaz peki?

Önceki yazlara göre daha sakin...



Unutamadığınız bir yaz anınız var mı?

Tam bir yaz insanı olduğum için genelde en sevdiğim anılarım ve fotoğraflarım hep yazın olanlar. Galiba tek bir tane seçmem mümkün değil.



Yazın en sevdiğiniz tatil rotası neresi?

Çesme... Çünkü orada büyüdüm. Benim için hem eve dönmek hem de tatil gibi bir şey oluyor. O yüzden önemli.



Yaz için form tutmaya başladınız mı? En çok tükettiğiniz yiyecek ya da içecek hangisi?

Hiçbir zaman yaz için hazırlık yapan bir insan olmadım. Bu sene de farklı olmadı. Hatta karantina sürecinde bol bol yedim bile diyebilirim. Form tutmak için olmasa da yazın en çok karpuz ve peynir tüketmeyi seviyorum.



Özellikle yazın okumaktan keyif aldığınız bir yazar var mı?

Yazın daha hafif şeyler okumayı tercih ettiğim için plaj çantamda genelde o yazın bestseller’ları oluyor.



Bu aralar playlistinizde en çok ne çalıyor?

Bu ara en çok David O’Dowda-The World Retreats dinliyorum. İnanılmaz huzur verici bir parça.



YAZ STİLİ



Stilinizin şu sıralar favori renkleri neler?

Yazın en çok beyaz, lacivert ve tonlarını seviyorum. Marin temasındaki renkleri yaza çok yakıştırıyorum.



İstediğiniz bir yılı seçebilirsiniz… Bu yaz hangi tasarımcının yaz koleksiyonu olmak isterdiniz?

2020 Jacquemus Yaz koleksiyonu olmak isterdim.



İlkbahar-yaz sezonu mu; sonbahar-kış mı?

Benim için hep ilkbabar-yaz.



Yazın sizi en iyi ifade eden sade ve düz tasarımlar mı, detaylı ve desenli olanlar mı?

Sade ve düzü desenliyle birleştirmek.



Sizce bu yaz en çok kullanılacak parçalar neler olacak?

Geçen yazdan beri pareoların geri dönüşünü görüyoruz. Bence bu yaz yine pareoları ve fazlasıyla büyük hasır şapkaları göreceğiz.



En son kendiniz için neler aldınız?

En son geçen ay 2020 Dior İlkbahar/Yaz koleksiyonundan yazlık bir terlik aldım.



Tam şu an gardırobunuzu açsak en çok ne görürüz?

Şu an giyinme odama girseniz son zamanlarda aldığım yazlık elbiseleri görürsünüz. Çünkü yazın benim için en kolayı güzel bir elbise.



Yazın favori aksesuarlarınız neler?

Güneş gözlüğü ve altın rengi takılar favorim. Klasik Ray-Ban bir güneş gözlüğü sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Bir de boynunuzdan hiç çıkarmayacağınız, sizinle özdeşleşmiş birkaç altın rengi kolye.



Gamze Erçel

“Nasıl hissedersem ona göre giyiniyorum galiba.”



Gamze Erçel’in enerjisini seviyoruz. Modern ve renkli stilinin imza parçası ise bize sorarsanız; gülüşü... Kızı Mavi ile ilk yazını geçirirken o bahçede neler oluyor acaba?



‘Benim yazım...’ Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Daha bir Mavi.



Nasıl geçiyor yaz?

Bu yaz diğerlerinden çok farklı çünkü bir kızım var artık. Rüzgar nereye eserse durumu bu yaz için mümkün olmayacak. Ayrıca Covid-19’u da hesaba katarsak oldukça sakin ve kalabalıktan uzak bir yaz geçireceğiz.



Kızınız Aylin Mavi gerçekten çok tatlı. Neler değişti hayatınızda?

Mavi bizi her gün daha da şaşırtıyor. Her uyandığında biraz daha büyümüş oluyor. Güne onunla başlayıp, onunla tamamlıyoruz. Onun her anında beraberiz. Çok keyifli ve güzel ama bir o kadar da yorucu olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Çocuk sahibi olmak gerçekten çok ciddi bir sorumluluk gerektiriyormuş. Şu an uyuyor ama aklım hep onda. Hayatımda neler değişmedi ki? Normalde çok gezen, sosyalleşen, alışveriş yapan, zamanı çok düşünmeden yaşayan biriydim. Artık bu rutinlerimin hiçbiri söz konusu değil; çünkü Mavi’nin yanında olmak diğer her şeyden daha önemli benim için.



Unutamadığınız bir yaz anınız var mı?

Dört yıl önce Çeşme’de ailecek bir ev tutmuştuk. Annem, babam, Hande ve birkaç yakın arkadaşımla geçirdiğim en güzel yaz tatillerimden biriydi.



Yazın en sevdiğiniz tatil rotası hangisi?

Tabii ki Ege. Çünkü gündüzü ayrı, gecesi ayrı keyifli geçiyor ve birçok arkadaşım da orada. Aslında bu yaz Amalfi’ye gitmeyi çok istiyordum. Geçen sene Roma’dan oraya gidecektik ama hamileliğimden dolayı cesaret edemedim, içimde kaldı. Bu yaz da malum durumlardan dolayı birkaç sene ertelemem gerekecek.



Özellikle yazın okumaktan keyif aldığınız bir yazar var mı?

Rhonda Byrne.



Form tutmaya başladınız mı? Yazın formunuz için en çok tükettiğiniz yiyecek ya da içecek hangisi?

Hamilelikten sonra epey kilo almıştım. İki ay önce düzenli olarak spor yapmaya başlayabildim. Gayet de iyi gidiyor. Her şeyden azar azar yemeye özen gösteriyorum. Ara öğün olarak da laktozsuz iced latte tercih ediyorum.



Bu aralar playlistinizde en çok ne çalıyor?

Annenmaykantereit-Tom’s Diner.



YAZ STİLİ



Sade ve düz tasarımlar mı, detaylı ve desenli olanlar mı?

Renkler konusunda olduğu gibi bu konu da moduma göre değişkenlik gösteriyor ama daha çok sade ve düz tasarımlar diyebilirim.



Sizce bu yaz en çok kullanılacak parçalar neler olacak?

Desenli uçuş uçuş elbiseler, etekler, hasır şapkalar ve minik çantalar.



İlkbahar-yaz sezonumu, sonbahar-kış mı?

İlkbahar-yaz!



Yazın stilinizde en çok kullandığınız renkler neler?

Rengarenk giyinmeye bayılıyorum. Spesifik bir renk takıntım yok. Renkler moduma göre değişiyor. Nasıl hissedersem ona göre giyiniyorum galiba.



İstediğiniz bir yılı seçebilirsiniz… Bu yaz hangi tasarımcının yaz koleksiyonu olmak isterdiniz?

2020 Jacquemus.



En son kendiniz için neler aldınız?

Balenciaga Track2, Jacquemus minik çanta ve kalın halka küpeler.



Tam şu an gardırobunuzu açsak en çok ne görürüz?

Hamileliğimden kalan efil efil elbiseler.



Yazın favori aksesuarlarınız neler?

Hasır şapkalar ve gold takılar.



Pelin Taskıran

“Düz look’ları rengarenk aksesuarlarım ile kombinlemeyi seviyorum.”



Yaza benziyor o... Sıcak, sevimli ve rengarenk! Yaşadığı her anı içinde kaybolmadan doya doya yaşayarak geçiriyor. Bu enerjisi de yaptığı işte farkını ortaya koymasını sağlıyor. Yaz stilimiz için ilham kaynaklarından biri kesinlikle o!



‘Benim yazım...’ Bu cümleyi nasıl tamamlarsınız?

Bir yerlere yetişme telaşı olmadan, hayatı ağır çekimde yaşayarak sevdiklerimle mavi ve yeşilin tadını çıkarmak demek.



Bu yaz sizin için nasıl geçiyor?

Ben balkonumda yaza erken başlayanlardanım. Bir süredir yazı doya doya yaşıyorum! Şimdilerde İstanbul’a döneceğim ama kalbim ve benliğim her zaman Antalya’da kalacak. Sonrasında daha önce hiç gitmeye fırsat bulamadığım yerlere gitmek istiyorum. Datça’yı çok merak ediyorum mesela.



Unutamadığınız bir yaz anınız var mı?

Aslında şu ana kadar yaşadığım en alışılmadık yazı yaşıyorum diyebilirim. Muhtemelen hepimiz ileride geriye dönüp baktığımızda 2020 yılının yazını unutamayacağız.



En sevdiğiniz tatil rotası hangisi?

Bebekliğimden şu yaşıma kadar her yaz gittiğimiz, tüm ailemin toplandığı Kemer. Küçüklüğümden beri kalabalık aile yemeklerine, sohbetlerine, hep beraber vakit geçirmeye bayılıyorum. Yazın başka gittiğim hiçbir tatil noktası bana bu aitlik hissini yaşatmıyor.



Özellikle yazın okumaktan keyif aldığınız bir yazar var mı?

Kesinlikle çizgi romanlar! Her zaman plaj çantamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



Yaz için form tutmaya başladınız mı? En çok tükettiğiniz yiyecek ya da içecek hangisi?

Bir süredir spordan çok uzaklaşmıştım; ancak karantina döneminde evdeki boş zamanlarımı sporla geçirmeye karar verdim. Sonrasında hayatıma ilk kez yoga ve meditasyonu dahil ettim ve hepsini rutinlere oturttum. Kendimi gözlemledim, mental ve fiziksel anlamda değişimi gördüm. Aslında uzun zamandır şehrin gürültüsünden kendi iç sesimi dinleyemediğimi fark ettim. Bu rutin artık hayatımın hep bir parçası olacak. Yazın her kahvaltımı yoğurtla ve annemle birlikte hazırladığımız granola ve meyve üçlüsüyle geçirebilirim.



Bu aralar playlistinizde en çok ne çalıyor?

Kazy Lambist-Doing Yoga. Bazı şarkıların mevsimleri olduğuna inanıyorum, bu tam da hayatınızdaki yoğun tempoya küçük bir mola vermişken, yanınızda buz gibi bir içecek ile birlikte sahilde güneşlenirken dinlenmesi gereken bir şarkı.



YAZ STİLİ



En son kendiniz için neler aldınız?

Bir sonraki tatil planım için bikiniler!



Tam şu an gardırobunuzu açsak en çok ne görürüz?

Kesinlikle basic askılı crop toplar! Gün içinde kafede kahve içerken, akşam dışarı eğlenmeye çıkarken her ortama göre kombinlenebilen her yere uyum sağlayabilecek parçalar.



Yazın favori aksesuarlarınız neler?

Küpeler, bilezikler, kolyeler… Seçim yapmam çok zor, özellikle sade bir kombin yaptıysam hepsini üst üste takmaya bayılıyorum. Ama son zamanlarımın en favori aksesuarı earcuff’lar diyebilirim.



Stilinizde en çok kullandığınız renkler neler?

Ne kadar yaz denince akla canlı renkler gelse de ben siyahtan hiç vazgeçemeyenlerdenim. Düz look’ları rengarenk aksesuarlarım ile kombinlemeyi seviyorum.



İlkbahar-yaz sezonu mu, sonbahar-kış mı?

Buna geçen seneki Pelin sonbahar-kış cevabını verirdi ama pandemi dolayısıyla yazın aktif bir sosyal yaşantımız olamayacağı için ilkbahar-yaz modası içimde ukde kalacak diyebilirim.



İstediğiniz bir yılı seçebilirsiniz… Bu yaz hangi tasarımcının yaz koleksiyonu olmak isterdiniz?

Bu yaz kesinlikle Kenzo’yu seçerdim. Özellikle Vans ile yaptıkları KENZO X VANS iş birliği tam olarak benim yaz enerjimi yansıtıyor! Geniş paça pantolonlar, balıkçı şapkalar, minik çiçek desenli parçalar tam olarak yaza bürünmüş halim.



Sade ve düz tasarımlar mı, detaylı ve desenli olanlar mı?

Benim tercihim yazın düz seçimlerden yana oluyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında elim hep sade ve beni yormayacak tercihlere gidiyor ama rengarenk çiçek desenlerinden de vazgeçemiyorum.



Sizce bu yaz en çok kullanılacak parçalar neler olacak?

Yırtmaçlı etekler, bol kesim pantolonlar, topuklu terlikler benim favorilerim.



