En yeni trendler burada!

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‘Modern kadının yaşam rehberi’ sloganıyla yola çıkan Trendus.com

Modadan güzelliğe, dekorasyondan sağlığa, otomobilden magazine, modern kadının günlük yaşamına dair ihtiyaç duyacağı en temel konular, en son trendler yepyeni bir kadın sitesinde okuyucusuyla buluştu. Trendus.com uzman kadrosu ve editoryal kalitesi ile hayli iddialı. Vatan Dergi Grubu Genel Müdürü Nükhet Mutlu, siteyi “Türkiye’de ilk kez dijital medya dergiciliği konseptinde tasarlanan Trendus.com ile dergi konusundaki uzmanlığımızı internete uyarladık ve modern Türk kadınının ihtiyacı olan bir site yarattık. Bu alanda kadın hedef kitleye yönelik kaliteli içerik boşluğunu doldurmak için Trendus.com doğdu” sözleriyle tanıttı.



Yeni bir soluk

Trendus.com editoryal kadrosunda yer alan, Türkiye’nin önde gelen güzellik editörlerinden Pemra Abasıyanık ise “Trendus.com, Türk internet yayıncılığında farklı bir pencereyle yayın hayatına başlıyor. A+ moda dergiciliğinde yer alan editoryal kaliteyi web ortamında interaktif bir şekilde okurları ile buluşturan Trendus.com, modern Türk kadını için yeni bir soluk olacak” dedi. Sitenin tanıtımı ise hayli ilginç: “Trendus.com, nam-ı diğer, Trendus Felis, modern Türk kadınının takip ettiği tüm alanlara sinsice giren minik bir trend kedisi. Bu kedinin pati izlerini takip etmeye başlayın. Hayatınız değişecek!”