‘Modern kadının yaşam rehberi’ sloganıyla yola çıkan Trendus.com
Modadan güzelliğe, dekorasyondan sağlığa, otomobilden
magazine, modern kadının günlük yaşamına dair ihtiyaç
duyacağı en temel konular, en son trendler yepyeni
bir kadın sitesinde okuyucusuyla buluştu.
Trendus.com uzman kadrosu ve editoryal kalitesi ile
hayli iddialı. Vatan Dergi Grubu Genel Müdürü Nükhet
Mutlu, siteyi “Türkiye’de ilk kez dijital medya dergiciliği konseptinde tasarlanan
Trendus.com ile dergi konusundaki uzmanlığımızı internete uyarladık
ve modern Türk kadınının ihtiyacı olan bir site yarattık. Bu alanda kadın hedef
kitleye yönelik kaliteli içerik boşluğunu doldurmak için Trendus.com doğdu”
sözleriyle tanıttı.
Yeni bir soluk
Trendus.com editoryal kadrosunda yer alan, Türkiye’nin önde gelen güzellik
editörlerinden Pemra Abasıyanık ise “Trendus.com, Türk internet yayıncılığında
farklı bir pencereyle yayın hayatına başlıyor. A+ moda dergiciliğinde yer
alan editoryal kaliteyi web ortamında interaktif bir şekilde okurları ile buluşturan
Trendus.com, modern Türk kadını için yeni bir soluk olacak” dedi.
Sitenin tanıtımı ise hayli ilginç: “Trendus.com, nam-ı diğer, Trendus Felis, modern
Türk kadınının takip ettiği tüm alanlara sinsice giren minik bir trend kedisi.
Bu kedinin pati izlerini takip etmeye başlayın. Hayatınız değişecek!”