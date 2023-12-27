Evde kolayca yapabileceğiniz 5 yılbaşı nail art fikri

Yılın o zamanı geldi çattı! Yılın en güzel zamanlarından biri olan yılbaşı, hayatımızın birçok noktasını renklendirmeye de devam ediyor. Peki biraz tırnaklara ışıltı katmaya ne dersin? Yılbaşı, nail art tasarımları ile de oldukça dikkat çekici. İşte, yılbaşı nail art tasarımları için kullanabileceğiniz bazı alternatifler...

1. Minik kar taneleri

Her yılbaşında en temel semboller arasında ilk sıralara yerleşen kar taneleri. Tatlı bir tırnak görünümü için kar tanesi manikürünü deneyebilirsiniz. Bir kat beyaz jöle (yarı şeffaf) oje ile başlayın ve kurumasını bekleyin. Kar taneleriniz için kullanacağınız beyaz oje renginin yanı sıra üç pastel oje seçin.

Whats Up Beauty and Nails'in kurucusu ve tırnak sanatçısı fenomeni Alena Monson , "Tırnağınızın üzerine ilk iki oje rengini üst üste bindirmeden kullanarak iki farklı kar tanesi ekleyin" diyor . "Kar tanelerini detay fırçası kullanarak elle boyayabilirsiniz."

Plakaya cila uygulayın, fazlalığı kazıyın, görüntüyü silikon damgayla alın ve ardından tasarımı aktarmak için yavaşça tırnağınızın üzerinde yuvarlayın. Tüm kar taneleri bittikten sonra tırnağın tamamına bir kat beyaz jöle oje sürün, kurumasını bekleyin ve ardından iki renk daha uygulayın.

Monson, "Yeni kar tanelerini ilk uyguladıklarınızla hafifçe örtüşecek şekilde yerleştirdiğinizden emin olun, bu çok boyutlu bir etki yaratacaktır" diyor. “Son olarak şeffaf bir üst kat ile kapatın ve işiniz bitti!

2. Simli french

French oje trendinin zaman içerisinde renklenen görünümlerini yeni yıl nail art fikirleri içerisinde değerlendirebilirsin. Işıltılı gümüş oje kullanarak Fransız manikürünüzü oluşturabilirsiniz. Manikür bandı kullanabilir veya ucunu elle boyayabilirsiniz . Bonus: Bu Noel tırnakları giydiğiniz her şeyle eşleşecek.

3. Neşeli yılbaşı renkleri

Yılbaşında yaratacağınız estetik tırnak tasarımlarında çok daha yaratıcı olmaya ve sınırları zorlamaya ne dersiniz? O zaman uygulamalarınız için Çam yaprakları ve şık görünümlü Kokina bitkilerini tercih edebilirsiniz. Çam yaprağı görünümünü tırnağınızda desen olarak kullanabileceğiniz gibi gerçek yaprak parçaları ile de üç boyutlu tasarımlara imza atabilirsiniz.

Önce şeffaf renk bir oje sürün. Daha sonra üstüne yapmak istediğiniz şekli seçin ve şekil verin. Yada tırnaklar için hazırlanan stickerları tercih edebilirsiniz.

4. Tek renk tırnaklar

Kırmızı ve bordo tonlar da yeni yılın renkleri olarak öne çıkar. Çok az çaba gerektiren bu renklere yer vererek, yılbaşı ruhunu doyasıya yansıtabilirsiniz.

5. Zamansız beyaz

Yılbaşı için hem sade hem kolay tırnak tasarımını bulmaya mı çalışıyorsunuz? Minimalist bir yaklaşım benimseyin ve klasik bir kış beyazı manikür yapın. Tercih ettiğiniz beyazdan üç kat uygulayın ve hazırsınız. Kremsi beyaz biraz daha yumuşak hissettirecek, sade beyaz biraz dramatiklik katacak ve parıldayan beyaz özellikle tatlı hissettirecek.