Koton’un ilk marka yüzü başarılı ve güzel oyuncu Fahriye Evcen oldu.

Koton, yeni sezona yepyeni bir işbirliği ile giriş yaptı. Sinema ve dizi alanlarındaki başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Fahriye Evcen, Koton’un ilk marka yüzü oldu. Koton’un Sonbahar-Kış, İlkbahar-Yaz koleksiyonları için kamera karşısına geçecek olan Fahriye Evcen, ses getirecek reklam filmleri serisi ile ekranlarda yer alacak.

Hem Fahriye Evcen hem de Koton için bir ilk

Koton ve Fahriye Evcen işbirliği, her iki taraf için de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Koton, kapsül koleksiyonları için gerçekleştirdiği ünlü işbirlikleri dışında ilk kez bir marka yüzü ile çalışırken, Fahriye Evcen de ilk kez bir moda markasıyla işbirliği yapıyor.

Koton’un moda konusunda tecrübeli ve yeniliklere açık bir marka olduğunu belirten Fahriye Evcen, bu işbirliğine dair, “Çok güzel bir enerji ve çalışma disiplinine sahip Koton ekibiyle, harika bir uyum yakaladık. Bu işbirliği, benim de ilk kez bir moda markasının yüzü olmam nedeniyle çok heyecan verici” dedi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ise, “Fahriye Evcen, başarılı kariyeri ve duruşu ile marka yüzü olarak bizi heyecanlandıran bir isim oldu. Fahriye ile birlikte ses getirecek bir projeye imza atıyoruz. Yeni sezona çok iddialı giriyoruz ve bu işbirliğinin son derece başarılı olacağına inancımız tam” dedi.