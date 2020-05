Güneşli bir New York sabahında, Central Perk Cafe’deyiz; Gunther bu kez mekanın sahibi olarak Rachel’ı izliyor… Final bölümünden tam 16 yıl sonra Friends yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, yüzlerce trend furyasının ardından Rachel, Monica, Joey, Chandler, Phoebe ve Ross nasıl görünecek? Karşınızda 2020 Friends trend raporu!

Tüm Friends hayranlarının kulağında aynı ses yankılanıyor: I’ll be there for you! Geçtiğimiz ay Friends kadrosu, dizinin bir bölümlük özel gösterimi olacağını Instagram hesaplarından duyurdu. Son olarak 2004 yılında final bölümünde gördüğümüz Rachel Green, Monica Geller, Ross Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani ve elbette ki Chandler Bing 2020 yılında yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor! İlk olarak 1994’te yayınlanan Friends dizisi tam 10 sene boyunca modayı kalbine yakın tutarak, trendleri de iflah olmaz bir şekilde etkilemişti. Ancak dizinin karakterlerinin 16 yılın ardından nasıl görüneceği de merak edilenler arasında. Moda kraliçesi Rachel kendi moda markasını kurabildi mi, ‘control freak’ şef Monica restoran açabildi mi, profesör Ross içi devasa dinozorlarla dolu bir müzenin başına geçebildi mi, Joey en nihayetinde oyunculuktan vazgeçip influencer güruhunun arasına katılmış olabilir mi? Peki, Chandler… Sahi Chandler’ın ne iş yaptığını bilen var mı? Tüm soruların yanıtlarını pek yakında öğreneceğiz. Final bölümünden bu yana büyük bir değişim geçiren trendleri göz önünde bulundurarak tekrar soruyoruz: 2020 yılında Friends nasıl görünecek?





Ross Geller

Profesör Geller, şık gömlekleri ve blazerları severdi. Ancak paleontoloji dünyasına ve muhteşem

dinozor hikayelerine set çektiğimiz anlarda; tam anlamıyla ‘dad fashion’ın karşılığıydı. Her daim bol kesim pantolon, tişört ve ceketleri; bir türlü vazgeçemediği çirkin sneakar’larıyla Ross, dudak uçuklatan bir müzenin en tepesine yerleşmiş bile olsa eminiz ki XL aşklardan vazgeçmesi mümkün değil. Ben Geller ve Emma Geller kollarınızı açın; baba modası geliyor!







Rachel Green

Defilelerdeki ‘first raw’ savaşının kazananı Rachel Green! Gelinlikle karşımıza çıktığı ilk sahneden; yine çok sevdiği jean’le kapattığı son sahneye kadar tüm 90’lar trendlerini Rachel Green filtresinden gördük. Ralph Lauren’deki yönetici pozisyonuyla dizinin, tüm trendleri kucaklayan kıyafetleriyle ise dönemin ‘kurgusal moda ikonu’ olmayı başaran Rachel’ı tek bir kalıba sokmak zor. Ancak şüphesiz ki en karikatürize Rachel Green görünümü mini ya da derin yırtmaçlı etek, trikolar ve uzun çizme! Peki, Rachel 50 yaşında nasıl görünecek? Dönemin trendlerinden küt burunlu ayakkabılar ve ofis dışında da özgürlüğünü ilan eden takım elbiseler çekim alanına girebilir.







Joey Tribbiani

Joey Tribbiani hepinizi selamlıyor: ‘How you doin?’ Dizinin ilk bölümünde giydiği deri ceket, siyah

tişört ve kovboy çizmeleriyle rock star havasındaki Joey’i kim unutabilir ki? Üstelik bu ateşli İtalyan yalnızca 90’lar modasında iddialı değildi, günümüzde Balenciaga’nın ‘layer’ trendine de viral olmayı başarmıştı. Evet, aksesuar seçiminde her daim ekstra büyük boy pizza olsa da dizinin en havalı ve flörtöz çocuğu Joey, geri döndüğünde yüksek takipçili Instagram hesabından şöyle seslenebilir: “Joey Tribbiani deri ceketleri için ekranı yukarı kaydırın. Bu arada; “How you doin?”







Phoebe Buffay

“Smelly cat, smelly cat it’s not your fault!” New York’ta yaşayan özgür ruhlu bir hippiyi dinlediniz.

Dizinin en eksantrik karakteri Phoebe’nin bugünlerde bile hippi ruhunu taşıyacağına eminiz! Batik desenler, uçuş uçuş eteklere hazır olun; Etro’nun İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’ndaki görünümler başta olmak üzere Phoebe Buffay, bohem tarzın hakkını vermek için geliyor.







Monica Geller

Mükemmeliyetçi, kontrol delisi ve her işin altından kalkıyor! Monica’yla gireceğiniz hiçbir savaşı kazanamayacağınız ortada. Dizi boyunca yüksek sesli bir moda anlayışı olmadığını itiraf etmek gerekse de o her zaman ‘trend gibi görünmeyen bir trend’ yaratarak kazanmayı başarıyor. Sen söylemeden biz ekleyelim; Monica: ‘You know!’ Yüksek bel jean, tişört ve sivri burunlu botlar Monica’nın en ikonik çizgisini ortaya koyuyor. Elbette 90’ların simgesi kahverengi rujla flörtünü de söylemeden geçemeyeceğiz. Celine 2020 İlkbahar/Yaz podyumu baştan aşağı bir Monica Geller simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu sezon denimin yükseldiği her görünümde aklımıza yine o geliyor.







Chandler Bing

Bayıltana kadar şaka yapan Chandler; sıkıcı kazakları, kumaş pantolonu ve üzerinden eksik etmediği büyükbaba yelekleriyle 10 sezon boyunca moda ekseninde de fenalaşmamıza neden oldu. Ancak sizlere Chandler’ın eski sevgilisi Janice tonlamasıyla servis edeceğimiz bir haberimiz var: OH MY GOD! Chandler Bing’in yelekleri bu yıl mega trend mertebesinde. Gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki eskisinden bile daha Chandler bir versiyon yükleniyor…