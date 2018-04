Hande Çokrak'ın stil ve tasarım dünyası

Hande Çokrak genç modacılar arasında özgün, eğlenceli, sıra dışı tasarımlarıyla spot ışıklarını üzerine çekti. Maid In Love markasının yaratıcısı Çokrak’ın stil ve tasarım dünyasına yakından baktık.

Yazı: Sinem Gürleyük



Önce moda çekimlerinde ama en çok da bu sene düzenlenen Mercedes Benz FashIon Week Istanbul’daki şovuyla ilgimizi çekti MaId In Love markası. Eğlenceli desenleri, kalıpların dışına çıkan detayları ve renkleriyle gönlümüzü fethetti Hande Çokrak. Genç, dinamik ve yaratıcı ürünlerin tasarımcısını merak edip, markanın peşine düştük. Hande Çokrak, London Collage of Fashion’da moda tasarımı eğitimi alıp ardından beş sene boyunca sektörde deneyim kazanmış. 2011 yılında ise kısa sürede çok yol alan markası Maid In Love’ı kurmuş. İstanbul Fashion Incube’ün çatısı altında olan Çokrak markasının gördüğü ilgiden çok memnun. Moda tasarımı konusunda daha uzun yıllar hayatımızda olacağına inandığımız Çokrak, Maid In Love’ı kurmanın hayatında verdiği en önemli ve doğru karar olduğunu söylüyor:“İyi ki bu kararı vermişim, yaratıcılığımı, hayal gücümü sınırsızca kullandığım bir iş yapmak beni besleyen bir duygu. Ben beslendikçe yaratabiliyorum.”



Dünyaya daha dikkatli bakıyorum

Bir koleksiyonu tasarlamadan önce temaya yoğunlaşıyorum. Temayı oluştururken hayata dair her şey ilham kaynağı olabiliyor. Bu da dünyaya daha farklı ve dikkatli bakmayı öğretiyor. Tema ve tabii ki markanın tarzını en doğru şekilde ifade edecek kalıplara karar veriyorum, eskizler çalışıyorum. Sonrasında grafiklere yoğunlaşıp o sezona ve silüetlere en uygun kumaşları seçiyorum.



Her şey hayal gücü ile başlar

Bir tasarıma hayat vermek için öncelik hayal gücünün. Hatta her şeyin başladığı nokta diyebiliriz. Fakat tasarımı istediğiniz şekilde hayata geçirmek için farklı donanımlarınızın da olması gerekiyor. Kumaş, aksesuar, kalıp bilgisi ve tecrübe de bu noktada çok önemli.



Geleceğin habercisi

Markamın kış koleksiyonu ‘Superbad’ insanın yakın gelecekte insanüstü güçlere ulaşmasını sağlayacak teknoloji fikrinden ilham alıyor. Kadınları; çatışan parlak renklere, renkli yamalara, konforlu silüetlerle birleştirilmiş dijital baskılara büründürüyor.



Kısaca Maid In Love...

Eğlenceli, genç ruhlu, renkli, sıra dışı ve cool bir marka…