Hardal sarısı yine moda, yine trend. Hani parçaları ne tonlarda hardal ile kombinlemelisiniz, mevsime göre nasıl giyinmelisiniz, sizin için derledik.

Sarı birçok modacı için ana renk değil de, bir şeylere dikkat çekmek için kullanılan destek bir renktir. Renklerin psikolojisine göre ise sarı kahkaha, mutluluk optimizm ve güzel zamanlarla özdeşleştirilen bir renktir. Özellikle bu sene dönüş yapan hardal sarısı renginin 4 mevsimde de kullanılabilir olması epeyce faydalı bir özellik diye düşünüyoruz, haksız mıyız?



Bu senenin moda trendlerine ve hardal nasıl kullanılmış onlara bir göz atmak istiyoruz. Ardından hardal sarısı ile en güzel kombinlenebilecek renkleri ve stilleri sizinle paylaşacağız. Hadi başlayalım...





Paris Moda Haftasında Hardal Rüzgarları

Bu sene Paris moda haftasında bolca hardal sarısı ve tonlarını gördükten sonra herkes emin oldu ki 202’de bol bol sarı ve tonlarını göreceğiz. Bu seneye kadar gökkuşağı renkleri ve natürel renkler kullanan modacılar (bej parçaları hatırlayalım) bu sene bolca hardal rengi kullandılar. Rick Owens klasik siyah-beyaz ve gri tonlarıyla gotik denebilecek tasarımlar yaptığı koleksiyonunda bolca hardal kullandı. Margiela koleksiyonunda hardal sarısı kahverengi ile bir arada kullanılırken Lanvin hardal sarı trençkotu koyu bordo kemerle kombinledi. Bütün koleksiyonları tek tek saymayacağız ama bu senenin sonbahar kış koleksiyonunda özellikle bolca hardal göreceğiz gibi duruyor.







Ünlüler ve Hardal Sarısı Seçimleri

Dünyaca ünlü isimler de hardal sarısının farklı tonlarını şahane bir şekilde taşıyorlar. Ariana Grande bize tek parça hardal kazak-elbise ile kombinlediği çizmeleri ve hep çok şık saçlarıyla bize hardal nasıl seksi bir renk olur onu gösteriyor.

Seksi deyince Jennifer Lopez’i atlamak olmaz. Kendisi de bir stil ikonu olan ve 50 yaşında hala dünyayı sarsan ve trend belirleyen J-Lo özellikle deri tek parça elbiselerde hardal sarısından yana tercihini kullanıyor. Nude, ten rengi ayakkabılarla kombinlediği elbiseleri göz alıcı...



Kim Kardashian da renk seven ve özellikle yazlık mini elbiselerde hardal tercih eden ünlülerden. Çok basit ve klasik kesimli bir mini elbiseyi sadece rengiyle çok iddialı şekilde kullanabileceğimiz de görmüş oluyoruz.





Hardal Sarısı Nasıl Kombinlenmeli

Cazibeli renkler dediğimizde aklımıza ilk gelen her zaman hardal sarısı değil ama yine de özel bir renk. Hardal ne açık ne koyu bir renktir, hemen hemen her cilt renginin kullanabileceği bir renktir ve 4 mevsim farklı tonlarını kullanarak rahatlıkla çok şık kombinler yapmak mümkündür.



Yaz aylarında daha açık tonlarını kullanarak uçuşan etekler, elbiseler ve şortlarla hayatımıza girerken, kışın ise kaban, kazak ve sweatshirt gibi parçalarda daha koyu tonlarını görebiliyoruz.



Peki hangi renklerle kombinlemek lazım?





Hardal ve Siyah

Siyahı nerdeyse her renkle bir arada kullanabiliriz. Eğer parlak hardal sarısı ile özel olarak kombinleyecek bir renk bakıyorsanız siyah en ideal renklerden biridir. Eğer daha açık bir hardal tonu ile kombin yapacaksanız başla renklere bakmanız daha uygun olur.





Hardal ve siyah son derece zarif ve şık bir birleşimdir





Hardal ve Menekşe Moru



Mor renk renk skalasında sarının tam karşılığı olan ve onu en iyi tamamlayan renklerden biridir. Burada tek dikkat etmeniz gereken sarının tonudur. Daha koyu sarı tonlarını koyu morlarla, açık hardal sarı tonlarını açık mor ile bir arada kullanmak harika sonuç verir.





Hardal ve Mavi

Morumsu mavi tonları da hardal sarısı ile harika sonuç veren tonlardır. Diğer renklerde oldupu gibi burada da iki rengin tonlarını tutturmak önemlidir. Yani açık bir hardal sarı ile açık bir mavi tonunu, koyu ile de koyu mavi tonlarını kullanmak gerekir. Buna dikkat ederek muhteşem etkileyici renk kombinasyonları yaratabilirsiniz.

