Koton-Dilek Hanif işbirliği

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Dilek Hanif'ten ilkbahar-yaz sezonu için koleksiyon!

Dünya markaları ve tasarımcıları arasında yapılan iş birliklerini sürekli olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bu kez de ülkemizden iki güzel iş birliği haberi var. En başarılı Türk markalarından Koton, ünlü tasarımcı Dilek Hanif ile ilkbahar-yaz sezonu için bir koleksiyon hazırladı. Bir düğünde, mezuniyette, özel bir gecede Dilek Hanif elbisesi giymek her kadının hayalidir. Bir de tabii ulaşılabilir olması… Artık bu mümkün. Bu sezon davetlerde ışıldayacaksınız. Bir diğer iş birliği ise son defilesiyle kendine hayran bırakan Zeynep Tosun ve Türk kadınının zarif markası İpekyol’dan… Evet davet ve mezuniyetlere, bu renkli elbiselerle damganızı vurabilirsiniz. Gelin adayları üzülmesin. Bana göre koleksiyonun favorisi modern ve romantik dokunuşları bir arada bulunduran beyaz elbiseydi. Çok şatafatlı modellerden hoşlanmayan gelinler için biçilmiş kaftan diyebilirim. Tabii ki çiçekli bir saç aksesuarıyla kombinlemeyi ihmal etmeyin.