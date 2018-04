Koton, 2015 - 2016 Sonbahar - Kış sezonu için hazırladığı yeni koleksiyonunu düzenlediği özel bir davetle moda severlerin beğenisine sundu.





‘Glamorous Bohemia’ (Göz alıcı Bohem) temalı yeni sezon koleksiyonunun ana hatlarını; bohem esintiler, aromatik renk paletleri, floral desenler, neon detaylar ve canlı renkler oluştururken feminen çizgilerin yanı sıra maskülen etkiler de yer alıyor. Kışın her anına uygun sezon trendlerini Koton müşterileriyle buluşturmak hedefiyle hazırlanan ‘Glamorous Bohemia’ koleksiyonu, ofis gününden şık bir gece davetine, düğün heyecanından haftasonu gezisine her anınıza eşlik etmek üzere tasarlandı.Koton, 2015 - 2016 Sonbahar - Kış sezonu için hazırladığı yeni koleksiyonlarını, 4 Ağustos 2015 tarihinde Müzedechanga’da Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz ev sahipliğinde düzenlediği özel bir davet ile tanıttı. Yeni sezon koleksiyonunun Kreatif Danışmanları Başak ve Defne Kocabıyıkoğlu’nun da katıldığı lansman davetinde Koton 2015 - 2016 Sonbahar - Kış kadın, genç kız (Olé by Koton), erkek, Jeans, iç giyim, çocuk, bebek ve aksesuar gibi koleksiyonları tanıtıldı.‘Glamorous Bohemia’ (Göz alıcı Bohem) teması ile hazırlanan Koton 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu’nda göz alıcı, entelektüel ve bohem esintiler taşıyan parçalar yer alıyor. Ayrıca tasarımlarda kullanılan beklenmedik doku birliktelikleri ve aromatik renk paletleri masumluğun ve çekiciliğin mükemmel bir kombinasyonunu sunarak yeni sezon trendlerine yepyeni bir yorum katıyor.Stilinden önün vermeyerek hem şık hem de sıcak bir kış geçirmek isteyen moda severler için hazırlanan Koton 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu ile ilgili olarak Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz “Türkiye’de hızlı modanın öncü markası olarak müşterilerimize sezon trendlerini özgün tasarımlarla çok geniş bir yelpazede sunuyoruz. Koleksiyonlarımızda yer alan parçaları farklı temalar altında her zevke uygun olarak hazırlıyoruz. 2015 - 16 Sonbahar – Kış sezonu için de tüm moda severlerin beğenisini kazanacak canlı ve enerji dolu geniş bir koleksiyon hazırladık.” diye konuştu.Timeless, Parisian 60’s ve 70’s Bohemia adında üç farklı konseptte hazırlanan Koton Kadın 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu, moda tutkunlarını yaratıcı, özgür ve göz alıcı bir şıklığa kavuşturuyor. Tasarımlarda kullanılan sade çizgiler, modern formlar, derinlikli dokular, lüks malzemeler ile zamansız, kolay ve göz alıcı bir silüet yaratılıyor. 60’lı yılların asi ve bir o kadar sofistike Parizyen tavrına yeni bir yorum getirerek modern kombin önerileri sunulurken, sezonunun en farklı stilini de 70’li yılların bohem havasını yansıtan detaylar oluşturuyor.Olé by Koton 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu, havalı ve zamansız olan ‘Parizyen’ gardrop klasiklerini yorumlarken, 60 ve 70’li yılların asi ve hafif umarsız tavrını buluşturuyor. ‘Parisian Chic’ ve ‘Boho Years’ temaları ile tasarlanan koleksiyon, genç kızlara yepyeni bir renk ve model seçkisi sunuyor.Koton, 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu ile şehirli erkeklerin vazgeçemediği klasik parçaları sezon temalarıyla baştan yaratıyor. Ofis hayatının anahtar parçasını oluşturan blazer ceketler hem modern veklasik dokularda hem de triko gibi konforlu ve yumuşak malzemelerde hayat buluyor.Modayı denim ile buluşturan Koton Jeans, sonbaharın yumuşak ilk ışıkları ile şehir hayatına merhaba diyen yepyeni bir denim koleksiyonu sunuyor. ‘Koton Jeans Moda Jeans’ mottosundan taviz vermeyen parçalar, farklı tasarımları ve özel kalıpları ile stil sahibi kadın ve erkekler için gardroplarda yer alıyor.Koton Lingerie 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu ise bu sezonun trendi olan dantel ve saten tasarımları ile iddasını koruyor. Kırmızı ve Barbie pembesi parçalar, koleksiyonun farkını ortaya koyarken sürpriz sırt detayları ile de şıklığa yeni bir dokunuş yapıyor.Koton Kids 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu, stil sahibi miniklere yepyeni bir sezon şıklığı sunuyor. ‘Back to School’ ve ‘Nature Kids’ temaları ile çocuk gardrobunun klasik parçalarını yepyeni bir tavır ile birleştiren koleksiyon, çocukları eğlenceli, yeni ve havalı bir gardrop ile buluşturuyor.Koton Baby, 2015 - 16 Sonbahar – Kış koleksiyonu’nda kız ve erkek bebekler için tasarlanan canlı ve neşeli temalarıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı kumaşlarla hazırlanan ve özel olarak test edilen Koton Baby, eğlenceli tasarımları ile bebek gardıroplarını renklendiriyor.Tuba Ünsal’ın Minnie’nin stilinden ilham alarak tasarladığı Minnie by Koton, 2015 - 16 Sonbahar - Kış koleksiyonu içinde yerini alıyor. Her daim şık ve güncel moda ikonu Minnie’nin vazgeçilmez renkleri siyah, beyaz, lacivert ve kırmızıya yeni koleksiyonda gri, antrasit, sarı ve mavi renkleri eşlik ediyor.Zarif çizgisi ve modern tasarımlarıyla hayranlık uyandıran Dilek Hanif, 2015-16 Sonbahar - Kış sezonunda “Dilek Hanif for Koton” için göz kamaştıran yeni bir koleksiyon sunuyor. Romantik dantellerin ve metalik görünümlü kumaşların ağırlıklı olduğu koleksiyonda sırt dekolteleri dikkat çekiyor.Koton’un 2015 - 16 Sonbahar - Kış sezonu için hazırladığı “Glamorous Bohemia” koleksiyonu, stil sahibi ve zarif modellerden oluşan Koton Aksesuar koleksiyonu ile tamamlanıyor. Koleksiyonda bijuteriden çantaya, ayakkabıdan cüzdana, sezon trendlerini stille buluşturan ve şıklığa bambaşka bir dokunuş yapan farklı seçenekler bulunuyor.Koton, ‘Glamorous Bohemia’ teması ile şekillenen Koton Plus 2015 - 2016 Sonbahar - Kış Koleksiyonu ile büyük bedende de gözalıcı, entelektüel ve çabasız bir şıklığı bohem bir esintiyle buluşturuyor. Koton Plus yeni sezonda ‘Timeless’ ve ‘70’s Bohemia’ koleksiyonları ile de farklı ve iddalı bir metropol gardrobu sunuyor.