Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 8. sezonu, 11-15 Ekim tarihleri arasında Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, davetlilere heyecan verici bir moda haftası deneyimi yaşatacak.



Dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunan Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un sekizinci sezonunda İsveçli Christian Larson’ın yaratıcı yönetmenliğinde, yenilenen Mercedes-Benz CLA’yı İngiliz müzisyen Eliot Sumner ve Alman model Lucie Von Alten ile bir araya getiriyor. Kariyerinde daha önce Lady Gaga, Beyoncé ve Kylie Minogue gibi isimlerle çalışmış olan yönetmen Larson, Bükreş’te terk edilmiş bir taş ocağında görüntülediği “Arzuları ateşler” isimli moda kampanyasında, ateşle oynama teması çerçevesinde güzelliği, duyguları ve asiliği distopik bir dünya tasvirinde tanımlıyor.



Her sezon lounge alanında seçkin davetlilerini ağırlayan Mercedes-Benz, bu sezon da Mercedes-Benz Lounge’u Zorlu Center PSM içerisinde konumlandıracak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine yollarda olacak.