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Metal devri

Sokağın nabzı artık çok daha güçlü atıyor... Günlük yaşantınızda daha parlak, ışıltılı ve göz alıcı olmaya hazırlanın!
FOTOĞRAF: FIRAT KOÇAK
MODA EDİTÖRÜ: İREM AKALIN

Metalik etkili parçaları nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız, önerilerimize kulak verin:

- Payet gündüz de kullanılabilir. Ama kombininizi mutlaka sade parçalarla tamamlamalısınız.

- Yerlere kadar uzanan kabarık etekler ile tüm bakışları üzerinize toplayabilirsiniz.

- Deri ve kürk parçaların muhteşem uyumunu farklı desenlerle birleştirin.

- Gösterişli elbiselerinizi düz ayakkabılar ve deri ceketlerle kullanın.farkı görün!

- Bordonun asaleti ve sezonun trendi püsküllerin birleşimi vazgeçilmezlerimiz arasında!

- Şapkalar bu sezonun da vazgeçilmezlerinden. küçük modeller ise parizyen görünüm isteyenlerin tercihi olmalı. 

- Takım elbise ve oxford ayakkabılar bu sezon olmazsa olmazımız. Deneyin!

- Detayları atlamayın! farklı kesim bu parlak ceket, fütüristik görüntüsü ile dikkat çekici.

- Parlak kıyafetlerle bile maskulen ve güçlü bir görüntü yakalamak mümkün.
  Fotogaleri: Metal devri
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