Metal devri
Sokağın nabzı artık çok daha güçlü atıyor... Günlük yaşantınızda daha parlak, ışıltılı ve göz alıcı olmaya hazırlanın!
FOTOĞRAF: FIRAT KOÇAK
MODA EDİTÖRÜ: İREM AKALIN
Metalik etkili parçaları nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız, önerilerimize kulak verin:
- Payet gündüz de kullanılabilir. Ama kombininizi mutlaka sade parçalarla tamamlamalısınız.
- Yerlere kadar uzanan kabarık etekler ile tüm bakışları üzerinize toplayabilirsiniz.
- Deri ve kürk parçaların muhteşem uyumunu farklı desenlerle birleştirin.
- Gösterişli elbiselerinizi düz ayakkabılar ve deri ceketlerle kullanın.farkı görün!
- Bordonun asaleti ve sezonun trendi püsküllerin birleşimi vazgeçilmezlerimiz arasında!
- Şapkalar bu sezonun da vazgeçilmezlerinden. küçük modeller ise parizyen görünüm isteyenlerin tercihi olmalı.
- Takım elbise ve oxford ayakkabılar bu sezon olmazsa olmazımız. Deneyin!
- Detayları atlamayın! farklı kesim bu parlak ceket, fütüristik görüntüsü ile dikkat çekici.
- Parlak kıyafetlerle bile maskulen ve güçlü bir görüntü yakalamak mümkün.