Metal devri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sokağın nabzı artık çok daha güçlü atıyor... Günlük yaşantınızda daha parlak, ışıltılı ve göz alıcı olmaya hazırlanın!

FOTOĞRAF: FIRAT KOÇAK

MODA EDİTÖRÜ: İREM AKALIN



Metalik etkili parçaları nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız, önerilerimize kulak verin:



- Payet gündüz de kullanılabilir. Ama kombininizi mutlaka sade parçalarla tamamlamalısınız.



- Yerlere kadar uzanan kabarık etekler ile tüm bakışları üzerinize toplayabilirsiniz.



- Deri ve kürk parçaların muhteşem uyumunu farklı desenlerle birleştirin.



- Gösterişli elbiselerinizi düz ayakkabılar ve deri ceketlerle kullanın.farkı görün!



- Bordonun asaleti ve sezonun trendi püsküllerin birleşimi vazgeçilmezlerimiz arasında!



- Şapkalar bu sezonun da vazgeçilmezlerinden. küçük modeller ise parizyen görünüm isteyenlerin tercihi olmalı.



- Takım elbise ve oxford ayakkabılar bu sezon olmazsa olmazımız. Deneyin!



- Detayları atlamayın! farklı kesim bu parlak ceket, fütüristik görüntüsü ile dikkat çekici.



- Parlak kıyafetlerle bile maskulen ve güçlü bir görüntü yakalamak mümkün.