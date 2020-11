2020-2021 Sonbahar/Kış aylarında bizleri nelerin beklediğini henüz tahmin bile edemezken, moda dünyasının aralanan kapısından içeriye girmeyi seçiyoruz. Yeni sezon tam da günümüzün karakterini taşıyor; mesafeli, yalın ve doğanın gücünden destek alıyor...

DİSKO TOPLARI





Tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız? Anahtar kelimelerimiz; pul, payet ve ışıltılı taşlar! 20’lerin Flapper dönemine gönderme yapacak olan bu sezonda özellikle elbise, etek ve ceketler çok parlak! Işıltınızı sergilemekten çekinmeyin ve en iddialı siz olun. Tom Ford çarpıcı tasarımlarıyla hafızalarımıza kazınmıştı. Givency ve Salvatore Ferragamo ise cüretkar tutumlarıyla stilinizi bir adım öteye taşıyor.



FLORAL ÇEKİM





Çiçek desenleri ve motifleri hem asil hem de fresh bir görüntü yaratmayı başarıyor. Elbiseler, ceketler, gömlekler hatta çizmelerden bu sezon sıkça çiçek kokusu gelecek gibi. Desen kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; karmaşadan uzak kalkmak. Tory Burch, Carolina Herrera, Moschino’nun görünümleri favorilerimiz arasında.



PELERİNİN GÜCÜ





Süper kahraman olmadığınızı da kim söyledi? İçinizdeki dişi enerjiyi dışarı çıkardığınız her an mucizeler yaratırsınız. Pelerinlerinizi kuşanmadan önce yarattığınız mucizelerden ilham almayı unutmayın ve stilinize iddiayı, zarafeti getirin. Güç yükseliyor! Givenchy, Valentino ve Giambattista Valli tasarımları fazlasıyla dikkatimizi çekmeyi başardı.



UZAY ÇAĞI





Kapitone pufluğuyla kaplı bir uzay çağı hayal edin! Bu sezon gri ön planda olsa da renk skalası oldukça geniş bir galaksi var karşımızda! Soft renklerden ve neon tonlara kadar her tonla her an karşılaşabiliriz. Fütüristik çizgisinden ödün vermeyen bu adımları seviyoruz. Moncler, A Space Odyssey filminden ilham aldığı defilesiyle yine şov yapmayı başardı!



TEK RENK FESTİVALİ