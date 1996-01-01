Hem rahatlığı hem de duruşu sebebi ile kadınların en vazgeçilmez giyim eşyalarından biri de hiç kuşkusuz ki pantolonlardır. Sizin aradığınız pantolon kombini hangisi?

Yaz kış fark etmeksizin kombinlenebilen pantolonların özellikle kış aylarında daha çok tercih edilmesi ise kesinlikle bir tesadüf değil. İster şık ister spor bir görünüm elde etmek isteyin hiç fark etmez, yapacağınız pantolon kombinleri ile her anlamda dilediğiniz görüntüyü yaşamanız mümkün olacak. Bacaklarınızı sarıp sarmalayan, onları özgürleştiren ya da renkleri ile dikkat çeken pantolon modelleri arasından vücut tipinize ve tarzınıza uygun olanlarını seçerek herkesi kendinize hayran bırakmanız artık mümkün.



Kot pantolon kombinleri

Eskiden sadece rahatlığı ile önde olan kot pantolonlar şimdilerde özel gecelerin de vazgeçilmezi halini aldı. Günlük kullanımda kış aylarında beyaz bir kazak ve takılar ile kombin yapabileceğiniz kot pantolonu birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Transparan bir bluz ve dar paça bir kot pantolon kombinini topuklu bir ayakkabı ile tamamladığınızda düşündüğünüzden çok daha şık bir görünüme kavuşmuş olacaksınız. Tarzınıza göre rahatlıkla şekillendirebileceğiniz kot pantolon kombinlerini beyaz bir spor ayakkabı ve tişört ile de kullanabilirsiniz. Bu görüntü size tam anlamıyla spor bir şıklık sağlayacaktır.



Bol pantolon kombinleri

Bol pantolonlar son dönemlerin en çok tercih edilen pantolon modelleri arasında yer alıyor. Hem rahatlığı hem de şıklığı ön plana koyan pantolon modelleri ile siz de günlük tarzınızda farklılıklar yaratabilirsiniz. Eğer vücudunuz bol pantolon giymek için ideal bir yapıya sahipse üzerine bol ya dar kıyafet kombinini rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer vücudunuzda fazlalıklarınız varsa bol pantolon üzerine giyeceğiniz bol bir üst sizi daha da kilolu gösterebilir.







Beyaz pantolon kombinleri

Beyaz pantolon hem giyilmesi cesaret isteyen hem de vücudunuz elveriyorsa sık sık giymeniz gereken pantolon türleri arasında yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında tercih edebileceğiniz beyaz pantolon kombinleri ile tüm bakışları üzerinize çekmeniz mümkün hale gelecek. Beyaz pantolon giyerken bu kıyafeti nerede kullanacağınız önemli. Günlük kıayfet olarak tercih edecek edecekseniz altına dilediğiniz ayakkabı çeşidini seçebilirsiniz. Eğer beyaz pantolonu daha şık bir organizasyon için düşünüyorsanız altına dore ya da lame bir topuklu ayakkabı tercih edip üzerine şık bir bluz giyerek tamamlayabilirsiniz.



Siyah pantolon kombinleri

Sanırız ki dünyanın en kurtarıcı rengi siyah. Hatta öyle ki sağladığı daha birçok avantaj ile tüm övgüleri hak eden tek renk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Siyah pantolon kombinleri belki de dünyanın en zahmetsiz kombinlerinden biridir. Bunun en büyük nedeni, siyah rengin her şey ile kolayca uyumu yakalayabilmesinden geliyor. Gökkuşağının tüm renkleri ile kombinleyebileceğiniz beyaz pantolonlar ile kendinizi çok daha özgür ve güzel hissetmeniz mümkün olacak. Dar veya bol paça, kadife ya da kot gibi birçok farklı türde edinebileceğiniz siyah pantolonlar ile siz de dolabınızda daha çok yer açarak çok daha fazla kombin yapabileceksiniz.





Bol paça pantolon kombinleri

2017 yılının en çok tercih edilen paça modellerinden biri olan bol paçalar hem eskiye dönüşü sağlamaları hem de kullanışlı olmaları ile son dönemde oldukça revaçtalar. İspanyol paça gibi duran bol paça pantolonlar ile üzerinize dar bir tişört ya da balıkçı yaka bir kazak tercih ederek muhteşem bir görünüme imza atabilirsiniz. Kış aylarında hemen herkesin tercih ettiği boğazlı dar bir kazak ve yine son dönemin trend parçası olan topuklu botlar bu kombinin olmazsa olmaz parçaları arasında yer alıyor.



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