Her şey değişse dahi modası asla değişmeyen parçalar her yıl yeniden vitrinlerdeki yerini almaya devam ediyor.

Bir dönem düşük bel pantolonlar ortalığı kasıp kavurmuş olsa da yılların değişmeyen modası yüksel bel pantolon tahtını yeniden ele geçirmiş durumda. Renk, model, kumaş fark etmeksizin herkesin severek tercih ettiği yüksel bel pantolon modelleri ile hem bedeninize hem de modaya uygun giyinmiş olacaksınız.



Yüksek bel pantolon kimler tarafından giyilebilir?

Kıyafet tercih ederken önceliğiniz ne oluyor? Fiyatı mı yoksa size yakışıp yakışmayacağı mı? Bu soruda aslında her iki şık da önemli elbette. Fakat ne kadar yüksek fiyata sahip olursa olsun bir kadının kendine yakışmadığını düşündüğü bir kıyafeti alması asla söz konusu olamaz. Farklı vücut tipine sahip ortak seçimlerinden biri olan yüksek bel pantolon modelleri kot ve kumaş olarak çeşitlilik gösteriyor. Resmi bir yere gitmeniz söz konusu ise tercih edebileceğiniz yüksek bel kumaş pantolon ile çok şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken yüksek bel pantolon modelleri arasında paça ölçüsü olarak dilediğinizi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yüksek bel pantolon modelleri sağlık için çok daha uygun bir nitelik taşıyor. Üzerine giyebileceğiniz kısa bir üst ile rahatlıkla kombinleyebileceğiniz yüksel bel pantolon modelleri ile hem sade hem de tarz bir görünüme sahip olmanız kesinlikle hayal değil. Eğer boy ölçünüz normalden kısa ise yüksel bel pantolon seçerken zorlanmanız oldukça olası. Yüksel bel pantolonların en önemli özelliği sizi olduğunuzdan çok daha uzun göstermesi ve kusurlarınızı örtebilen bir yapıda olmasıdır.



Yüksek bel pantolon kombinleri

Vücut şeklinize göre farklı kombinlerle kullanabileceğiniz yüksek bel pantolon modelleri ile doğru kombinler yakalamak istiyorsanız bazı hususlara dikkat etmeniz büyük bir öneme sahip. Bel bölgeniz ince ve göbek bölgenizde herhangi bir fazlalık söz konusu değilse crop top denilen kısa üstler ile kombin yapmanız mümkün. Yine aynı şekilde yüksek bel pantolonu içine sokacağınız bir tişört ve kazak ile spor bir kombin haline getirebilirsiniz. Ayakkabı seçimi ise yüksek bel pantolon modellerinde spor ve topuklu ayakkabı ile kullanıma uygundur. Gideceğiniz saat ve yer her ne olursa olsun doğru bir ayakkabı seçimi ile bulunduğunuz ortamın en şık kadını siz olabilirsiniz. Spor ayakkabılar ve üzerine giyeceğiniz beyaz bir tişört, yüksek bel İspanyol paça pantolon modeli ile sizi şahane bir görüntüye sürükleyebilir.



Yüksek bel İspanyol paça pantolon modelleri ise bu trendin en gözde ürünleri arasında yerini alıyor. İspanyol paça pantolon tercih eden kadınların olduğundan çok daha uzun ve ince göründüğü gerçeğini unutmamalısınız. Bu açıdan bakıldığında özellikle hafif oranda kilo problemi yaşayan kadınların yüksek bel İspanyol baça pantolon seçmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Bacak boyunuzun çok daha uzun görünmesi ile şık ve feminen bir görüntü elde etmiş olacaksınız. V yaka bluz ya da gömlekler ile bu pantolon modelinde şıklığı yansıtmanız oldukça olası. İşe giderken dahi rahatlıkla tercih edebileceğiniz yüksel bel pantolon modelleri ile ofis şıklığını da mükemmel bir şekilde yakalamış olacaksınız.



Yüksek bel pantolonun sizi olduğunuzdan çok daha genç bir yaşa döndüreceğinden hiç şüpheniz olmasın. 80’li yılların modası olan yüksek bel pantolonlar ile hem geçmişe yolculuk hem geleceğe adım atmış olacaksınız. Eğer çok sevdiğiniz yüksek bel pantolonlar varsa mutlaka bir kenarda saklayın. Zira gelecek yıllarda yine yeniden bu modanın çok daha etkili şekilde geri döneceğinden hiç şüphemiz yok.



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