Pantone, 2025’in rengini açıkladı: Mocha Mousse

Pantone, 2024'ün göz alıcı rengini Şeftali Tüyü olarak açıklamıştı. 2025'te de benzer şekilde yiyecek temalı rengini duyurdu: "Mocha Mousse."

Pantone yaptığı açıklamada bu rengin çikolata ve kahvenin lezzetli özelliklerini çağrıştırarak bizi rahatlattığını ve konfor arzumuzu karşıladığını belirtti.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, Mocha Mousse ile ilgili “2025 yılının Pantone Rengi olarak, doğasında bulunan zenginliği ve duyusal, rahatlatıcı sıcaklığıyla, konfor arzumuz ve basit zevklerin keyfini çıkarma isteğimizle daha da derinleşen yumuşak bir kahverengi tonu seçtik. Bu ton, başkalarına hediye edebileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir lüks duygusu yaratıyor” diyor.

Pantone, Motorola, mobilya üreticisi Joybird ve kırtasiye firması Post-It gibi Mocha Mousse'u sergileyen bir dizi üründe markalarla ortaklık kurdu. Renk ayrıca özel bir ışık gösterisi için ilk kez London Eye'da da görünecek.