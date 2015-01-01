Roman 2015 Kış koleksiyonunda 90’lı yıllardan esinlenerek hazırladığı tasarımlarını şehirli kadının elegan çizgisiyle birleştiriyor.





Roman yeni yılda bu özel koleksiyon ile şık ve görkemli görünmek için birbirinden özel seçenekler sunuyor.Koleksiyonda ağırlıklı olarak yer alan, sezonun ruhunu yansıtan midi boy elbiseler, geniş vatkalı üstler ve kemer detayları dönem şıklığını yansıtırken aynı zamanda palto ve ceketlerde kullanılan pastel tonlar romantik bir görünüm kazandırıyor. Gece grubunda kısa ve uzun seçenekli abiye elbiselerde kullanılan sırt ve işleme detayları sade duruşu hareketlendirirken, payet ve dantel görüntüler yılbaşının özenilmiş şık görüntüsüyle bire bir örtüşüyor. Esnek yapısı sayesinde rahat kullanım sağlayan scuba kumaşlar canlı renkleri ve lazer kesimleriyle dikkat çekerken, ürün grubunda bulunan elbiseler, pantolonlar, etekler ve sweatshirt'lerle geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Kırmızı tonlarının kullanıldığı bu neopren kumaşlar yılbaşı gecesi şıklığına rahatlık katmak isteyenler için ideal!Bir yandan yılbaşı davetlerinin yıldızı olma fırsatı sunan Roman koleksiyonu, diğer yandan birbirinden güzel yeni yıl hediye seçenekleri ile de kalpleri fethetmeye hazır. Trikolar, takılar, çantalar, şallar ve yılbaşına özel hazırlanan kırmızı cüzdan, gözlük kabı ve anahtarlık seti ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.