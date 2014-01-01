Romantik gelinlere...

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Çağteks Gelinlik'ten romantik modeller

Çağteks Gelinlik’in, 2014 koleksiyonu kristal taşların zarif ışıltıları ile süslenmiş masum, asil ve zarif gelinlik modellerinden oluşuyor. Şık ipek organzeler, uçuşan ipek tüller, asil Fransız danteller gelinleri adeta büyülü bir masal diyarına taşıyor. Sadeliği ve zarafeti ön planda tutan kreasyon, kadınsı çizginin güçlü yönlerini, gelin masumiyeti ile birleştiriyor. Ayrıca, vazgeçilemeyen efsane kabarık gelinlik tutkunları da ihmal edilmemiş: Muhteşem kabarık etekler koleksiyonun dikkat çeken unsurlarından. 2014’ün gelinlik renklerinde ise kırık beyaz ve ekru tonları hakimiyetini koruyor.

Çağteks Gelinlik, özel tasarımların ince işçilikle birleştiği 2014 koleksiyonunu Zeytinburnu’nda bulunan showroomda ağırladığı gelin adaylarının beğenisine sunuyor.

Kişiye özel kampanyadan yararlanmak için www.cagteks.com internet sitesini ziyaret edebilir veya 0212 664 20 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.