Koton İlkbahar Yaz 2015 Koleksiyonu; gezgin, özgür ruhlu, bohem ve bir o kadar da göz alıcı kadının gardırobu için yaratıldı.





Dünyanın farklı köşelerinde vakit geçirmeyi seven Koton kadını, yaratıcılıktan, heyecandan ve şehirli olmaktan da yine vazgeçemedi. Gezgin ve maceralı seyahatlerden aldığı etnik ve bohem ilhamı, sofistike şehir hayatına yansıtan bu tavır; Koton İlkbahar-Yaz 2015 Koleksiyonu’nun fark noktasını oluşturuyor.Koton Kadın “Gypset” Koleksiyonu’nda dünyanın farklı bölgelerine ait etnik ilhamlı renk, desen ve detaylar modern formlara uygulanıyor. Şal ve çıtır çiçek desenli elbiseler, asimetrik etek boylarında, maxi, mini ve diz altı midi olmak üzere farklı boylar sunuluyor. Düşük omuzlu, çapraz bağlama detaylı, gösterişli kollu bluzlar, A kesim süet etekler ve etnik detaylı skinny jean’ler, püskül detaylı süet yelek ve ceketler ile tamamlanıyor. Metal tonlarda yıldız desenli kaftanlar kısa, hafif elbiseler üzerine giyiliyor. Volanlı kollu, romantik beyaz dantel elbiseler, yıldız desenli bluzlar, asimetrik katlı etekler, püskül detaylı sandaletler ve etnik ilhamlı takılar koleksiyonu tamamlıyor. Beyaz, tarçın, karamel, toprak tonları ve siyah ağırlıklı bu koleksiyon, lila, mor, mercan, bulut mavisi, turkuvaz ve safran ile renkleniyor.Koton Kadın “Explorer-Kaşif” Koleksiyonu, klasik ve sofistike ‘gezgin’ gardırobunu yepyeni bir tavır getiriyor. Bu aristokratik geleneğe modern kombin önerileri sunuyor. Belde kuşak ile bağlanan ponpon detaylı yelekler, safari tipi büyük cepli bermudalarla; iri cep detaylı parkalar, romantik mini etek ve elbiselerle eşleştiriliyor. Denizci üniformasından ilham alan yüksek belli pantolonlar, metal iri düğmeli ceketler, çizgili bluzlarda kullanılan d-tokalı kemer ve kuşaklar, büyük cepler, iri yaprak desenleri, marin ve tropik detaylar, koleksiyonu tamamlıyor. Haki, orman yeşili, beyaz, lacivert gibi doğa tonları, orman yeşili, gün ışığı, portakal rengi, parlak kırmızı, gökyüzü mavisi ile birlikte kullanılıyor.Çapraz bağlama yakalı dik kollu tunikler, paçaya doğru açılan pantolonlar üzerine giyiliyor. Çapraz bağlama yakalı süet mini elbiseler, dize kadar uzanan Roma usulü sandaletler; doğal hafif dokulu beli kuşaklı tunik-bluzlar, dökümlü pantolonlarla kombinleniyor. Egzotik hayvan desenleri, yumuşak deri ve süetler, 70’li yılların psikedelik desenleri, şal deseni işleme, ponpon ve püsküller koleksiyonun öne çıkan detayları arasında. Doğal dokulu taze beyazlar, pastel camel’lar, yumuşak toz pembeler, lila, bulut mavisi, indigo, orman meyvesi tonları koleksiyonun ana renklerini oluşturuyor.