Onunla film izlemekten, kahve içmekten hatta alışveriş yapmaktan bile hoşlanıyorsunuz... Peki, ya aynı şeyleri giyme konusunda ne düşünüyorsunuz? Eğer moda zevkleriniz de birbirine uyuyorsa, sevgili kombinleri ile aşkınızı taçlandırabilirsiniz.

Parçaları birbiri ile birleştirmek anlamına gelen kombin, birbirlerinden bağımsız giyim parçalarının bir araya getirilmesine deniyor. Sevgili Kombinleri ise pantolon, ayakkabı veya aksesuardan oluşabiliyor. Son zamanlarda bu tarz kombinlere sporda, sokakta kısacası her yerde sıkça rastlamak mümkün. En çok bilinen sevgili kombinleri tişörtlerden oluşuyor. Bu kombinler çiftler tarafından üst ve alt takım şeklinde de yapılabiliyor. Birlikte spor yapan çiftlerin en çok rağbet ettiği ise eşofman takımlarını birbirleriyle kombinlemek. Bazı çiftler ise bütüne odaklanmak yerine yalnızca ayakkabı, aksesuar ya da saatleri kombinlemeyi tercih edebiliyor. Sevgili kombinleri yaz ve kış mevsimine göre de farklılık gösterebiliyor.



Sevgili kombinleri yaz önerileri

Yaz aylarında en fazla tercih edilen kombinler arasında tabiki de tişörtler yer alıyor. Sevgililer aynı renk ve modeldeki tişörtleri birlikte giyerek bir kombin oluşturuyorlar. Bu kombinleri yaz aylarında birçok yerde rahatlıkla kullanabiliyorlar. Sevgiliniz ile birlikte sahilde yürüyüş yaparken spor kombinlerinizden biri olan kapüşonlu tişörtlerinizi giyebilirsiniz. Kombinler istediğiniz renk ve modelde olabilir. Tek ortak noktası hem sizin hem de sevgilinizin bedenine uygun olandan elinizde bulunmasıdır. Bu kapüşonlulara herhangi bir eşofman altı ile kombinleyebilirsiniz. Tişörtleri ise sade bir görünüm yakalamak istiyorsanız siyah bir pantolon veya koyu renk bir jean ile kombinleyebilirsiniz ki bunlar hem erkek hem de kadınların dolabında en kolay bulunabilen parçalardır. Aksesuar olarak çiftlerin birlikte takabilecekleri saat ve bileklikler bulmaları oldukça kolay. Sevgili kombinlerinde en çok tercih edilen aksesuar ise saatler.

Sevgili kombinleri kış önerileri

Kış aylarında en çok tercih edilen çift kombinleri kazak, palto gibi parçalardan oluşuyor. Bunların haricinde yünlü çizgili gömlekler; kısaca oduncu gömlekler tercih edilebilir. Oduncu gömlekleri siyah bir pantolon ya da jean ve botlar ile tamamlanarak uyum yakalanabilir. Özellikle bir orman kampı ya da doğa yürüyüşü gibi aktivitelerde kullanabileceğiniz bu kombin ile hem doğaya hem de birbirinize uyum sağlamanız oldukça kolay.

Sevgili kombinlerini sevgilileri için özel olarak doğum günlerinde hediye olarak yaptıran kişi sayısı da bir hayli fazla. Sevgilisine jest yapmak isteyenler ikisinin birlikte giyebilecekleri tişörtleri, kazakları, eşofman takımlarını veya saatleri birbirlerine hediye olarak da seçebiliyorlar...