Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça
Fıstık yeşili bu sezonun popüler renklerinden biri. Sezonun bu canlı rengini taşıyan parçaları meraklısı için bir araya getirdik.
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D’Lueur Atelier (Beymen) 4850 TL
Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından
Tatlılarda olduğu gibi farklı kombin seçenekleriyle her tarza uyum sağlayabiliyor. İster takımlarla monokrom bir görünüm yakalayın ister daha yumuşak bir kombin için pastel tonlarla dengeleyin. Kontrast yaratmak isterseniz, siyah ve gri tonlarıyla fıstık yeşilinin canlılığını dengeleyerek klasik ve zamansız bir stil oluşturabilirsiniz.
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Gizia 5640 TL
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İpekyol 2599 TL
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Marks & Spencer 1699,95 TL