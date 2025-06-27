Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça

Fıstık yeşili bu sezonun popüler renklerinden biri. Sezonun bu canlı rengini taşıyan parçaları meraklısı için bir araya getirdik.

İrem Naz Güvel

İrem Naz Güvel
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Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça - Resim : 1

D’Lueur Atelier (Beymen) 4850 TL

Elele Mayıs - Haziran 2025 sayısından

Tatlılarda olduğu gibi farklı kombin seçenekleriyle her tarza uyum sağlayabiliyor. İster takımlarla monokrom bir görünüm yakalayın ister daha yumuşak bir kombin için pastel tonlarla dengeleyin. Kontrast yaratmak isterseniz, siyah ve gri tonlarıyla fıstık yeşilinin canlılığını dengeleyerek klasik ve zamansız bir stil oluşturabilirsiniz.

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Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça - Resim : 2

Gizia 5640 TL

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Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça - Resim : 3

İpekyol 2599 TL

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Sezonun renklerinden fıstık yeşili tonlarında 15 parça - Resim : 4

Marks & Spencer 1699,95 TL